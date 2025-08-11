Martí Batres: seguiremos condonando las deudas de créditos FOVISSSTE

Visita a Colima

Beneficio a 408 jubilados y pensionados con la entrega de su nueva credencial de vigencia permanente de derechos

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de 114 constancias de finiquito de créditos del Fondo de Vivienda (FOVISSSTE), y 300 credenciales de vigencia permanente de derechos para personas jubiladas y pensionadas.

“Hicimos una visita a la ciudad de #Colima. Fuimos a la Clínica Hospital y a la Casa de Día del @ISSSTE_mx. Aquí también muchas personas acreditadas del @FOVISSSTEmx se vieron beneficiadas con los programas de condonación, congelación y reducción de deudas. (…) También hicimos entrega de 300 credenciales de vigencia permanente a personas jubiladas”, publicó en sus redes sociales.

En la Casa de Día del ISSSTE en Colima, Martí Batres destacó que, con apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, FOVISSSTE seguirá esforzándose para otorgar condonaciones de deuda de crédito a beneficiarios como Gloria Isela Ahumada Grijalva, a quien se le condonaron 457 mil pesos después de pagar más de un millón para liquidar un saldo inicial de 804 mil pesos.

También destacó los casos como el de Juan Carlos Núñez Arias, a quien se le condonaron 222 mil pesos; Mónica Janet Guzmán Espíritu, a quien se le canceló una deuda de 232 mil; y Roberto Martínez López, que ya no debe 373 mil.

“Al entregarles estas constancias, no les entregamos solo un papel, les estamos entregando su casa, con la cual van a tener certidumbre jurídica plena sobre su propiedad”, afirmó.

Por su parte, la vocal ejecutiva de FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, compartió que, para recuperar el sentido social del Fondo, actualmente se trabaja en apoyar a más de 400 mil acreditados con beneficios como la condonación, y congelamiento de saldos, así como con programas como FOVISSSTE Mujeres, RENOVAVISSSTE y de Reestructuración de Créditos Deteriorados.

“Todas estas mejoras las hemos hecho escuchando a la derechohabiencia, escuchando a las y los acreditados. ¿Y qué hemos estado haciendo en esta etapa?, pues recomponiendo todos estos créditos, restituyendo derechos y, como decimos, en este renacimiento del FOVISSSTE llega la justicia social para acreditados y acreditadas”, señaló.

Con respecto a la entrega de credenciales de vigencia permanente de derechos, el titular de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, celebró que está ocasión el director general del ISSSTE beneficiara a 408 jubilados y pensionados.

“Como parte de esas instrucciones, estamos también buscando siempre mejorar la relación con la derechohabiencia y, de ahí, que tengamos hoy este importante acto con dos funciones que estamos cumpliendo: por un lado, la entrega de las credenciales con vigencia permanente para las y los pensionados”, comentó.

Finalmente, el director general del ISSSTE visitó la Clínica Hospital (CH) “Dr. Miguel Trejo Ochoa”, donde saludó a la plantilla de 510 personas y entregó seis nuevas ambulancias: cuatro de traslado programados de pacientes y dos de urgencias médicas avanzadas, lo que beneficiará a 86 mil derechohabientes. Y destinó cuatro unidades más a la CH del ISSSTE en Manzanillo.