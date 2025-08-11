“México canta por la paz y contra las adicciones” llega a semifinales

La gran final será el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

El jurado lo integran: Regina Orozco, Mónica Velez, América Sierra y Javier Ramírez

Durante agosto y septiembre las transmisiones contarán con grandes invitados musicales que serán mentores de los participantes como Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Legado de Grandeza, Vivir Quintana, Kevin Aguilar, Camila Fernández, Lila Downs y La Banda Femenil Regional Mujeres Del Viento Florido, La Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho, Regina Orozco, La Sonora Santanera, e Intocable

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, lanza el concurso binacional “México Canta por la paz y contra las adicciones”, una iniciativa que busca transformar la realidad de miles de jóvenes a través de la música.

Así lo dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el mes de abril, con el objetivo de crear nuevas narrativas musicales, y fortalecer los géneros musicales tradicionales mexicanos. Durante todo el proceso, la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha informado los avances en cada etapa.

En la convocatoria se registraron más de 15 mil participantes –compositores, cantautores e intérpretes–, provenientes de México y Estados Unidos. Entre ellos, se seleccionaron 365 finalistas, 320 de México y 45 de Estados Unidos.

A partir del 17 de agosto, las semifinales de “México Canta” llegarán a millones de hogares por medios públicos y plataformas digitales. Cada domingo, hasta el 21 de septiembre, seremos parte del viaje de jóvenes artistas que están listos para conquistar los escenarios.

El 28 de septiembre se transmitirá una edición especial con un recuento de los semifinalistas, y la gran final en vivo será el 5 de octubre desde el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con una presentación especial de Intocable.

Quienes evaluarán a cada concursante representan lo mejor del talento y la experiencia en la música mexicana:

Regina Orozco, cantante y actriz, ícono de la cultura y el activismo artístico.

América Sierra, compositora sinaloense de éxitos que han marcado al regional mexicano.

Mónica Vélez, una de las letristas más influyentes del pop latino.

Javier Ramírez, productor musical y miembro del Consejo Mexicano de la Música.

Las y los ganadores recibirán apoyo para su carrera artística, desde mentorías personalizadas de figuras clave del Consejo Mexicano de la Música, acceso a estudios de grabación y preparación profesional para la gran final. Los premios se dividen de la siguiente manera:

Premio a Mejor Canción: Contrato con una sello musical nacional, transnacional o independiente.

Premio al Mejor Intérprete: Contrato discográfico más la grabación de un LP con 12 canciones con una producción audiovisual.

Premio del Jurado: Contrato discográfico con la grabación de un EP con seis canciones y una producción audiovisual.

La producción ejecutiva de “México Canta” está en manos de Alonso Millán y Pepe Serrano, para Canal 22, quienes unen experiencia y visión en cada entrega. Cada semifinal contará con invitados musicales que serán mentores de las y los participantes como Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Legado de Grandeza, Vivir Quintana, Camila Fernández, Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, c, Regina Orozco y la Sonora Santanera, e Intocable.

“México Canta” es más que un concurso, es una oportunidad real para que las y los jóvenes formen parte de la nueva música mexicana, aquella que vibra con valores, raíces y futuro.

Los objetivos son claros, se busca impulsar el talento emergente con apoyo profesional del Consejo Mexicano de la Música, alejar el arte de narrativas que hagan apología de la violencia y las drogas, y que conecten con emociones, tradiciones, vivencias, experiencias y la grandeza de México, además de fortalecer géneros musicales tradicionales como el mariachi, norteño, banda, corrido, tropical, duranguense, bolero, entre otros, y proyectar el talento nacional hacia escenarios internacionales.

México Canta es un homenaje a nuestra identidad y un salto hacia el futuro que buscan miles de jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de dar voz a una generación que quiere transformar su realidad.

Las semifinales se transmitirán a través de los medios públicos de acuerdo con el siguiente calendario: 17 de agosto – Semifinal de la región Este de Estados Unidos 24 de agosto – Semifinal de la región Centro de Estados Unidos 31 de agosto – Semifinal de la región Oeste de Estados Unidos 7 de septiembre – Semifinal de la región Norte de México 14 de septiembre – Semifinal de la región Centro de México 21 de septiembre – Semifinal de la región Sur de México 28 de septiembre – Recapitulación de lo mejor de las Semifinales 5 de octubre – Gran final, transmisión en vivo desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.