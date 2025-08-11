En octubre, consultas, foros y mesas de discusión sobre la reforma electoral

En distintas ciudades del país

“Lo que queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude”, puntualizó la Presidenta

El Gobierno de México, a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, informó que, en octubre, iniciarán las consultas, foros y mesas de discusión, que se realizarán de manera amplia e incluyente, para conocer la opinión de las mexicanas y los mexicanos y con ello elaborar una propuesta de Reforma Electoral.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se busca la mayor participación posible en los foros de consulta de la reforma electoral, por ello se escuchará a organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, centros de educación e investigación, legisladores, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en su carácter de ciudadanos y en general, al pueblo de México.

*“Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa y a partir de ahí se va a hacer una propuesta que tenga que ver con los puntos, desde el financiamiento a los partidos políticos, el propio régimen de partidos, el voto popular si es electrónico o no, por ejemplo si ya podemos avanzar al voto electrónico es uno de los temas, la cantidad de recursos que se utilizan para las campañas y para la elección, la representación del pueblo en la Cámara de diputados, en la Cámara de senadores, la representación proporcional, todo está a discusión”*, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que para lograr que toda la ciudadanía participe también se trabaja en la creación de una plataforma en línea.

*“Aquí no se coarta el derecho de participación a nadie, todos pueden participar, pero tiene que quedar muy claro también la historia de nuestro país y lo escribimos en el decreto de creación de la Comisión y lo que hemos estado hablando: la historia de los fraudes electorales, lo que queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude”*, agregó.

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, informó que las consultas inician en octubre y sus conclusiones serán presentadas a la Presidenta en enero de 2026.

Puntualizó que se realizarán audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas; se organizarán debates públicos y se realizarán eventos públicos en distintas ciudades del país para promover la difusión y discusión, así como la presentación de propuestas sobre el sistema electoral mexicano.

Detalló que durante las consultas se abordarán 14 temas:

Libertades políticas. Representación del pueblo. Sistema de partidos. Financiamientos y prerrogativas de partidos. Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales. Efectividad del sufragio. Regulación de la competencia político-electoral. Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas. Propaganda de poderes y organismos públicos. Sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero. Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Requisitos de elegibilidad. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo. Consultas populares y revocaciones de mandatos.

Apoya para que mexicanos salgan del “Alcatraz de los caimanes”

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que el consulado de México en Miami ha entrevistado hasta hoy a 81 mexicanos que se encuentran recluidos en el centro de detención de migrantes “Alcatraz de los caimanes”.

Dijo que el cónsul Rutilio Escandón mantiene comunicación permanente con todos los connacionales que están en ese lugar para conocer qué necesitan. De manera paralela se trabaja para que salgan de ahí en pocos días, señaló esta mañana durante la conferencia en Palacio Nacional.

Algunos de los mexicanos detenidos quieren iniciar un juicio en Estados Unidos para evitar su deportación, por lo que el consulado también se encarga de brindarles el apoyo jurídico que sea necesario.

En tanto, quienes quieran regresar a México también se les da el apoyo con ese fin. La mandataria señaló que hasta ahora no hay reportes de violaciones a derechos humanos de los connacionales en ese centro de detención.

Agregó que el gobierno de México no está de acuerdo con la existencia de esos lugares que, además, son responsabilidad de los estados. En el caso de Alcatraz, de Florida.

De ahí, las personas pasan a algún centro de reclusión federal y de ahí, si así lo decide el gobierno de Estados Unidos, son repatriadas.

CSP: Falso, incursiones de drones de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su mañanera que es mentira que haya incursiones de drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio nacional.

Reiteró que con el vecino país del norte hay colaboración y coordinación, pero sin subordinación en estos y varios temas más. “Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos. Primero, nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, ni la independencia. México es país libre, soberano e independiente. Jamás permitiremos que el ejército de Estados Unidos ni ninguna otra institución pise territorio nacional. Nunca”, subrayó.

Si en este momento llegara alguna aeronave a territorio mexicano, sería únicamente bajo algún esquema de coordinación y siempre que previamente haya sido solicitado a México, dentro de los marcos de los acuerdos vigentes.

“No es algo nuevo. Existe la posibilidad de una colaboración particular, para algún caso. Se ha hecho en condiciones especiales”, apuntó.

Otros temas que se abordan en la relación con Estados Unidos sobre el de migración, la repatriación de connacionales; hay mesas de trabajo sobre seguridad, donde se establecen los principios, en los que se basa la coordinación, con respeto a la soberanía, e integridad territorial. Esa relación, reiteró, se basa en la confianza mutua, la colaboración y la coordinación, sin subordinación.

Éstos son los principios y se mantiene la insistencia permanente de que Estados Unidos debe resolver el problema del consumo de drogas, incluido el fentanilo. Si no se atienden las causas, por más soldados que se dispongan en la frontera, seguirá ese consumo.

También a ese país le corresponde atender el asunto de las armas que cruzan hacia México.

Respecto de los mexicanos que viven allá, la mandataria insistió en que se requiere mucho más para que se les reconozca, sobre todo aquellos que tienen más tiempo trabajando y sin documentos, pero pagan impuestos, contribuyen con la economía estadounidense y “no estamos de acuerdo con redadas y la discriminación” de que son víctimas.