Arriban a México más de 11 millones de turistas extranjeros vía aérea

Primer semestre de 2025

Incremento de 1.6% comparado con el mismo lapso de 2024 y 12.1% más que en 2019

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante el primer semestre de 2025, se registró la llegada de 11 millones 22 mil 128 turistas extranjeros vía aérea a México, según su país de residencia; lo que representa un incremento del 1.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y de 12.1 por ciento en comparación con 2019.

“Estos resultados son una base sólida para seguir creciendo. Con la puesta en marcha de nuevos vuelos internacionales, estamos seguros de que la llegada de turistas extranjeros continuará en aumento, generando más oportunidades para el desarrollo económico y social de México”, afirmó.

La titular de la Secretaría de Turismo detalló que, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, los 3 principales países de residencia de los turistas extranjeros que arribaron vía aérea a al país en este periodo fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que en conjunto sumaron 9 millones 250 mil 260 turistas.

Añadió que, entre enero y junio de 2025, llegaron a México 7 millones 361 294 mil turistas residentes en Estados Unidos vía aérea, es decir, 2.4 por ciento más que en 2024 y 28.7 por ciento más que en 2019.

Por otra parte, las llegadas vía aérea de turistas residentes en Canadá durante los primeros seis meses del año registraron un millón 683 mil 089 turistas, lo que representa un incremento de 11.8 por ciento en comparación con el año previo y 16.3 por ciento más que en 2019.

Rodríguez Zamora destacó que, durante el primer semestre de 2025, arribaron al país 205 mil 877 turistas vía aérea residentes del Reino Unido, lo que significó un aumento de 0.6 por ciento frente al mismo lapso de 2024.

El resto de los turistas extranjeros vía aérea llegó de 237 países más, que en su conjunto sumaron un total de 1 millón 771 mil 868 turistas.

Señaló que, en 2025 se han sumado nuevas rutas y frecuencias desde mercados clave, lo que ha permitido diversificar la oferta, facilitar la llegada de más visitantes, reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura de la oferta turística nacional.

Con lo anterior, precisó, los beneficios económicos y sociales de la actividad turística llegarán a más comunidades, tal y como lo instruyó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de hacer del turismo un motor de Prosperidad Compartida.