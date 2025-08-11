Los Pica Pica regresan a México con su nuevo espectáculo: “Hola Caracola”

Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro

Del 28 al 30 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1

El fenómeno infantil más querido por las familias hispanohablantes vuelve a México con un espectáculo totalmente nuevo, colorido y entrañable. “Hola Caracola” es el título del show con el que Los Pica Pica —Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro— se reencuentran con el público mexicano en una aventura que mezcla teatro, música, humor, juegos y mucha interacción.

Después de recorrer con gran éxito los escenarios más importantes de España y otros países de Latinoamérica, el trío infantil favorito de millones de niños regresa con una producción que promete ser aún más mágica y divertida, consolidando su lugar como uno de los grupos infantiles más influyentes de la actualidad.

En “Hola Caracola”, Los Pica Pica invitan a niños y adultos a sumergirse en una historia donde la fantasía, el ritmo y la risa conviven en perfecta armonía. Como en cada uno de sus espectáculos, el juego es protagonista: los niños bailan, cantan y participan activamente durante toda la función, en un viaje musical lleno de situaciones cómicas, aventuras inesperadas y mucho cariño.

Con una puesta en escena renovada, el espectáculo incorpora escenografías llamativas, luces interactivas, efectos visuales y música original, así como nuevas coreografías que entusiasmarán a toda la familia. Cada número está diseñado para estimular la creatividad, fomentar valores como la amistad, la empatía y el trabajo en equipo, y fortalecer el vínculo entre padres e hijos a través de la diversión compartida.

Con más de 10 millones de suscriptores en YouTube y más de 9 mil millones de visualizaciones, Los Pica Pica se han consolidado como uno de los grupos infantiles más vistos en el mundo. Su popularidad no solo se limita al entorno digital: sus giras internacionales han agotado localidades en decenas de ciudades, gracias a un estilo fresco que combina pedagogía y entretenimiento.

“Hola Caracola” es una producción pensada para todas las edades, pero especialmente para niños de entre 2 y 9 años. Sin embargo, como es característico del grupo, el humor y la energía contagiosa del espectáculo logran que toda la familia lo disfrute por igual.

Los Pica Pica se presentarán en la Ciudad de México los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1, uno de los foros más importantes del país. Las funciones están programadas para ofrecer comodidad a las familias y asegurar que todos puedan disfrutar de esta experiencia única.

Boletos ya disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del teatro.

