La reforma que viene, más allá de los “pluris”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El debate previo a la instalación formal de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que arrancará con foros y encuestas el próximo lunes 18 de agosto para concluir con la entrega del proyecto formal en enero de 2026, se ha centrado en dos puntos:

1.- En la desaparición de los senadores y diputados pluris, y;

2.- En la integración de la comisión que -presidida por Pablo Gómez-, solo cuenta con funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ambos temas han generado ya un amplio debate entre analistas, politólogos y personajes y líderes políticos que, como Lorenzo Córdova o José Woldenberg, conocen a fondo de la participación de las minorías y la necesidad de una participación plural para garantizar la democratización en este proceso.

Eje de todo este proyecto de darle a México un nuevo sistema e instituciones electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó ayer en su mañanera los reclamos de participación y explicó exhaustivamente su visión y decisión para integrar sólo con cercanos suyos la comisión de la reforma electoral.

Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, José Peña Merino, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez y Arturo Zaldívar son la garantía de que no enfrentará contratiempos.

Con ellos deja absolutamente en claro que la reforma es suya. Y que quienes quieran opinar lo harán por fuera, en foros y sondeos, pero sin que eso sea garantía de que lo que opinen, critiquen o propongan va a reflejarse en cambios o adhesiones a su proyecto.

Nada de eso. Y menos si viene de PRI, PAN o MC y otros partidos que no sea Morena.

Y mucho menos de sus personajes y líderes políticos.

Una frase suya de ayer fue contundente: habrá que recordar que todos ellos formaron parte del pasado de robo de elecciones recientes.

Así que lo que exijan o sugieran podrá igual irse por el caño más cercano.

Y más aún, si todo ese reclamo de participación plural, democrática, viene de los opositores y de sectores que se han opuesto a la 4T como el de intelectuales, periodistas, medios informativos nacionales y extranjeros, la academia, la iniciativa privada y el capital.

Los “pluris”, ese dolor de muelas

Otra cosa es el debate y reclamo por la desaparición de los plurinominales. Y ahí los cuestionamientos más fuertes vienen del seno de Morena. Y de sus aliados ineludibles del PT y Verde.

En este caso, los reclamos externos son igualmente muy poderosos y pueden generar reacciones internas e internacionales que podrían generarle graves cuestionamientos y deslegitimación al régimen de la 4T.

Y es que los “pluris” son un mecanismo de necesaria participación de las minorías en la toma de decisiones y en los procesos de rendición de cuentas. Sin “pluris” o mecanismos similares de representación no hay democracia. Y sin democracia no hay inversiones y desarrollo.

En lo interno en Morena, los “pluris” son necesarios para colocar a sus cuadros de conducción y mando político en Senado y Cámara de Diputados y el resto del aparato legislativo en los estados.

Hoy mismo, todos sus mandos internos como Adán Augusto López, en el Senado, y Ricardo Monreal, en San Lázaro, más sus grupos cercanos, son “pluris”.

Igual pasa con las dirigencias de las bancadas del PT y Verde.

La figura de legisladores plurinominales es así un necesario mecanismo político para conducir la gobernabilidad y la operación del poder que se generan desde la Presidencia de la República.

Eso es algo que no se puede dejar suelto a lo impredecible del voto ciudadano.

Un elemento esencial de ser “pluri” para conducir los trabajos del legislativo, es que, como los pluris vienen de la voluntad de los partidos, entonces pueden ser removidos o sustituidos con mayor facilidad por la presidenta o presidente en turno.

Se ha dado el caso de que un senador o diputado de mayoría, puede entrar el conflicto con su jefe político y atrincherarse en su condición de ser producto de una elección por mayoría para rebelarse al poder central.

Los temas van por un nuevo sistema electoral

En su participación, ayer, Pablo Gómez adelantó los temas que abordará la reforma bajo su conducción y a la que invita a opinar a: la ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales, pero sin que ello signifique que se vaya a retomar algo de lo que opinen

El temario general comprende, precisó: las libertades políticas; la representación del pueblo; el sistema de partidos; el financiamientos y prerrogativas de partidos; la fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales; la efectividad del sufragio; la regulación de la competencia política electoral; la libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas; la propaganda de poderes y organismos públicos; el sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero; autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales; los requisitos de elegibilidad; la inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo y lo referente a las consultas populares y revocaciones de mandatos.

Nombramiento inaugura presidencia legislativa en BC

Con los mayores reconocimientos académicos y políticos, el morenista Jaime Eduardo Cantón Rocha fue electo el jueves por unanimidad como presidente del Congreso de BC.

Con ello, el legislativo estatal inaugura una nueva etapa en la participación de la comunidad LGBT+ en estos cargos.

Como diputado local, Jaime Cantón, representante del distrito 2 por Morena, ha enfocado su trabajo en la defensa de los derechos a la vivienda y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California es catedrático de Teoría del Estado en la misma casa de estudios y a ocupado cargos en la administración pública como Asesor de Fiscalización del Congreso del Estado, Asesor de la Presidenta Municipal de Mexicali, Secretario Particular de la Gobernadora de Baja California y Coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado.

