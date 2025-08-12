Reasignación de espacios a educación media superior

Opción para quienes no se registraron

Chetumal.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) informó que se lleva a cabo la atención de alumnas y alumnos sin un espacio asignado, quienes se registraron, pero no asistieron a la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) 2025 o no se inscribieron en el sistema en línea.

A través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se brinda una educación de calidad, humanista, progresista y solidaria, que prioriza que las y los estudiantes cuenten con un espacio seguro para realizar sus estudios en todos los niveles educativos.

Durante este periodo se informará sobre la oferta de espacios disponibles a quienes no obtuvieron asignación en alguna de las opciones para cursar el bachillerato y a quienes no se registraron, pero solicitan un espacio.

Además, se ofrecerá orientación a las personas interesadas sobre las distintas modalidades de educación media superior disponibles. En Benito Juárez se cuenta con más de 800 espacios disponibles, en Playa del Carmen con 287 y en Tulum con más de 50. En el resto de los demás municipios se cuenta con un total de mil 878 espacios.

En las sedes de atención de Cancún y Playa del Carmen se organizó una Feria de Oferta de Espacios, en la que participan Cecyteqroo y Cobaqroo con Prepa Modular y modalidad no escolarizada, escuelas particulares, Preparatoria Abierta SEQ, Centros de Asesoría de Prepa Abierta, así como se brindará información sobre el programa Prepa en Línea que oferta la SEP.

Cabe recordar que el pasado sábado 14 de junio del presente año, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CONEVAL), aplicó el examen EXANI-I para asignar un espacio a las y los jóvenes en alguna preparatoria pública del estado, resultados que fueron publicados a través de la cuenta de cada aspirante el día viernes 11 de julio.

El día miércoles 23 de julio se llevó a cabo la presentación del informe de resultados del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) 2025, a las direcciones generales de subsistemas y a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEQ, presentación que incluyó los datos demográficos, resultados académicos e información de contexto de los sustentantes.