Parque Balam Tun enaltece el legado maya en la ciudad capital

Nuevo proyecto arqueológico

Albergará más de 40 piezas rescatadas durante los trabajos de salvamento del Tren Maya

Ubicado dentro del Parque Quintana Roo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.– Un nuevo espacio cultural está por abrir sus puertas en la capital quintanarroense: el parque arqueológico Balam Tun, un proyecto que promete convertirse en un referente turístico, educativo y patrimonial en el sureste mexicano. Ubicado dentro del Parque Quintana Roo, este recinto albergará más de 40 piezas arqueológicas rescatadas durante los trabajos de salvamento del Tren Maya en los tramos 6 y 7.

El parque Balam Tun ofrecerá a visitantes locales y extranjeros una experiencia inmersiva en la historia de la civilización maya, con piezas que datan de más de 1,500 años. Estas fueron recuperadas en comunidades como Juan Sarabia, Jesús González Ortega y Francisco Villa, y ahora serán exhibidas en tres secciones temáticas diseñadas para facilitar el recorrido cronológico por distintos periodos históricos.

El proyecto es resultado de una colaboración entre el gobierno de Quintana Roo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La gobernadora Mara Lezama destacó que Balam Tun representa “una oportunidad para que las y los quintanarroenses se reconecten con sus raíces, y para que el turismo cultural tenga un nuevo rostro en el sur del estado”.

La apertura del parque coincide con el desarrollo del Tren Maya, que busca detonar el crecimiento económico y turístico en la región. Balam Tun se perfila como una parada obligada para quienes viajen por esta ruta, ofreciendo una alternativa cultural a los destinos de sol y playa.

Se espera que el parque abra sus puertas en agosto de 2025. Estará ubicado en el Parque Quintana Roo, en las afueras de Chetumal, sobre la carretera libre rumbo a Subteniente López.

Con Balam Tun, Chetumal reafirma su vocación como guardián del legado maya. Este parque no solo enriquecerá la oferta turística de la región, sino que también será un espacio de aprendizaje, contemplación y orgullo identitario. Una nueva joya cultural emerge en el sur de México.

Mercados de artesanías en riesgo

Los mercados tradicionales de artesanías en Cancún, emblemas de la identidad cultural y comercial del Caribe mexicano, atraviesan una crisis profunda que amenaza con su desaparición. Espacios como el Mercado 28, Coral Negro y Pancho Villa han visto caer sus ventas hasta en un 60%, afectados por el abandono institucional, la competencia desleal de productos importados y los elevados costos de operación.

Hace dos décadas, Cancún contaba con más de 25 mercados dedicados a la venta de artesanías, textiles y platería. Hoy, apenas sobreviven tres. El resto ha cerrado o se encuentra en estado de abandono, con locales vacíos, estructuras deterioradas y escasa vigilancia. En el caso del mercado Pancho Villa, ubicado en la avenida Nader, solo cinco o seis locales permanecen abiertos, mientras que el resto se usan como bodegas o están completamente desocupados.

Óscar Delgado, pionero del sector artesanal en Quintana Roo, señala que los costos de renta en algunos mercados alcanzan hasta 120 mil pesos mensuales por local, lo que resulta insostenible para los comerciantes. A esto se suma la competencia de productos importados, principalmente de China, que se venden hasta un 50% más baratos que las artesanías locales, desplazando el trabajo de los artesanos mayas.

La invasión de productos masivos ha provocado que muchos artesanos abandonen su oficio ancestral para dedicarse a otras actividades como el transporte o la hotelería. Comunidades como X-Pichil (Felipe Carrillo Puerto) y Buena Vista (Bacalar), reconocidas por su bordado y tallado en madera, han visto disminuir su producción artesanal ante la falta de comercialización adaptada al mercado turístico.

Ante este panorama, se ha propuesto reactivar la Coalición de Comerciantes en Artesanías y Platerías de Cancún, con el objetivo de unir esfuerzos, mejorar la infraestructura de los mercados y promover la autenticidad del trabajo artesanal mexicano. Sin embargo, la falta de cooperación entre locatarios y el desinterés institucional han frenado iniciativas de remodelación que podrían costar más de un millón de pesos.