Hay más de 180 mil perros en situación de calle en Cancún

Estimaciones de Protección y Bienestar Animal

Sobrepoblación canina representa un riesgo creciente para la salud pública, alertan

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún, Q. Roo.– La ciudad turística más importante de México enfrenta una crisis silenciosa, pero alarmante: más de 180 mil perros viven en situación de calle en Cancún, según estimaciones de la Dirección de Protección y Bienestar Animal. Esta sobrepoblación canina representa un riesgo creciente para la salud pública, el bienestar animal y el equilibrio ambiental urbano.

La titular de la dependencia, Yamili Góngora, reconoció que el problema ha rebasado la capacidad municipal. Colonias como El Pedregal, Supermanzana 99 y zonas irregulares en Benito Juárez concentran gran parte de esta fauna callejera, donde la reproducción descontrolada y el abandono han generado comunidades de perros ferales que incluso se organizan en manadas de hasta 15 ejemplares.

El Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO) advierte que muchos de estos animales han perdido contacto humano y desarrollado comportamientos silvestres, como cazar en grupo y refugiarse en zonas selváticas. Aunque no se han reportado ataques, su presencia representa un reto ambiental y sanitario que requiere atención urgente.

Para contener la crisis, el municipio ha lanzado campañas de esterilización gratuitas y de bajo costo. La próxima jornada se realizará el 10 de agosto en la colonia El Pedregal, en colaboración con la organización PETA, con la meta de intervenir a 200 mascotas. Además, se ofrecen servicios permanentes en la Supermanzana 99, donde se invita a la ciudadanía a participar activamente.

Organizaciones como la Sociedad Protectora de Animales de Cancún han solicitado reforzar la Ley de Protección Animal de Quintana Roo, exigiendo que cada municipio asuma su responsabilidad en la atención médica, captura y cuidado de la fauna callejera. “Cada perro no esterilizado representa una cadena de reproducción que agrava el problema”, señaló Sara Rincón, presidenta de la agrupación.

La situación de los perros callejeros en Cancún no es solo una cuestión de bienestar animal, sino un reflejo de la falta de políticas públicas integrales. La solución requiere coordinación entre autoridades, sociedad civil y ciudadanía, para garantizar que el paraíso turístico también sea un lugar digno para sus habitantes más vulnerables.