Autobuses eléctricos 100% mexicanos para transporte público de Chetunal

Paso histórico hacia la movilidad sustentable

Son del modelo Taruk, desarrolladas por Megaflux Potencia Industrial y Dina

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.– En un paso histórico hacia la movilidad sustentable, la capital de Quintana Roo se convertirá en la primera ciudad del país en operar un sistema de transporte público urbano con autobuses eléctricos 100% mexicanos. A partir de 2026, unidades del modelo Taruk, desarrolladas por la empresa nacional Megaflux Potencia Industrial en colaboración con Dina, comenzarán a circular por las calles de Chetumal.

El Taruk es un midibús de 9.5 metros de largo, con capacidad para 60 pasajeros, piso bajo y autonomía de hasta 400 kilómetros sin aire acondicionado (300 km con aire). Entre sus atributos destacan:

– Tecnología de integración nacional

– Certificación bajo normas norteamericanas

– Costo competitivo: aproximadamente 5.2 millones de pesos por unidad, hasta 700 mil pesos menos que modelos asiáticos

La iniciativa contempla la instalación de un taller de integración tecnológica en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en Chetumal, lo que permitirá:

– Ensamblaje y mantenimiento local de las unidades

– Generación de empleos especializados en electromovilidad

– Consolidación de Chetumal como polo estratégico en el sureste mexicano

El proyecto responde a una solicitud directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsó el desarrollo de un autobús eléctrico completamente nacional hace cinco años. La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que esta transformación responde a las demandas ciudadanas por un transporte moderno, accesible y limpio. “Nos llena de orgullo impulsar lo hecho en México. Estos autobuses son producto del talento nacional”, expresó.

Se prevé que la primera flotilla esté compuesta por entre seis y doce unidades, con posibilidad de expansión conforme se realicen pruebas y adecuaciones al clima y condiciones urbanas de Chetumal. El sistema será operado bajo un esquema de colaboración público-privada, con estudios técnicos y participación ciudadana como base para su implementación.

Rediseño de su marco jurídico de movilidad

En un esfuerzo por modernizar y armonizar el sistema de transporte público en todo el estado, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ha iniciado el rediseño integral del marco jurídico estatal y municipal en materia de movilidad. Este ambicioso proyecto, que deberá estar concluido a más tardar el 30 de noviembre de 2025, busca sentar las bases legales para implementar un nuevo modelo de transporte sustentable, eficiente y equitativo.

El Imoveqroo destinó 15 millones de pesos a la contratación de servicios profesionales de consultoría, adjudicados a la empresa quintanarroense Gavalmi S.A. de C.V. Esta firma será responsable de:

– Analizar el marco legal vigente en materia de movilidad

– Diagnosticar la situación actual del sistema de transporte

– Identificar mejores prácticas nacionales e internacionales

– Elaborar propuestas de modificación con justificación legal y técnica

Estas modificaciones permitirán establecer un marco legal coherente y actualizado que facilite la operación de nuevos sistemas de transporte, como los autobuses eléctricos que comenzarán a circular en Chetumal en 2026.

El rediseño jurídico no solo busca mejorar la eficiencia del transporte público, sino también garantizar el derecho a la movilidad como eje transversal de políticas públicas. Esto incluye:

– Accesibilidad universal

– Reducción de emisiones contaminantes

– Integración de tecnologías limpias

– Participación ciudadana en la planeación

Con este proceso, Quintana Roo se posiciona como pionero en la transformación legal y operativa de la movilidad urbana en México. El reto será lograr que las reformas no solo se aprueben, sino que se traduzcan en beneficios tangibles para la ciudadanía.