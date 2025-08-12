Crece la ocupación en Cozumel y se fortalece conectividad aérea

De los destinos turísticos más atractivos

Durante julio se registraron un promedio de 60 por ciento de cuartos en uso

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La isla de Cozumel continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de México. Durante julio de 2025, los hoteles de la isla registraron una ocupación promedio de 60 por ciento, lo que representa 4.33 puntos porcentuales más que en junio y un incremento superior al 9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

El presidente municipal José Luis Chacón Méndez celebró los resultados y subrayó: “Este crecimiento no es casualidad, es fruto del trabajo coordinado entre autoridades, sector hotelero, aerolíneas y promotores turísticos. Cozumel está más viva que nunca y seguimos avanzando para ofrecer experiencias de calidad que nos mantengan como un destino líder en el Caribe mexicano”.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles Isla Cozumel (AHIC), estos resultados confirman que el turismo hotelero mantiene su fortaleza, incluso en temporada baja. Además, el 71 por ciento de los visitantes que llegan por vía aérea son extranjeros, principalmente de Estados Unidos (39.3%) y Canadá (14.8%), según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (SEDETUR), informó José Elías Farah Ceh, subdirector de Turismo.

A este crecimiento se suma la ampliación de la conectividad aérea, Volaris aumentará frecuencias desde la Ciudad de México los días 3 y 31 de agosto. En tanto que, Viva Aerobus añadirá vuelos extras el 18 y 19 de septiembre desde el AIFA para atender la llegada de triatletas del Ironman 70.3 Cozumel y Aeroméxico sumará dos vuelos adicionales los días 19 y 22 de septiembre, precisó Pablo Alfonso Aguilar Torres, representante en la isla del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Inaugurarán “Relato del País de la Luz”

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a la comunidad y visitantes a la inauguración de la exposición fotográfica y escultórica “Relato del País de la Luz”, del reconocido artista japonés Kenji Endo, que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto, a las 20:00 horas, en el Museo de la Isla. La entrada es libre.

Kenji Endo, originario de la prefectura de Saitama, Japón, y criado en las cercanías de Tokio, desarrolló su vocación artística influenciado por un entorno cultural vibrante y diverso, que lo llevaron a estudiar escultura tridimensional en la Universidad de Arte Musashino y continuó su formación en la Universidad de las Artes de la Prefectura de Aichi.

La directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul, agregó que la carrera del maestro Kenji Endo es internacional e incluye estudios en Francia, Alemania e Irlanda, así como exposiciones individuales y colectivas en Japón, Estados Unidos, México, España, entre otros países europeos.

Su estilo fusiona influencias del manga y el anime japonés, con un marcado interés por la exploración espacial, inspirada en la carrera espacial de la Guerra Fría, que vivió en su infancia. El artista encuentra afinidad con las narrativas de la saga cinematográfica Star Wars y el anime Gundam, que imaginan colonias espaciales y la evolución de la humanidad en el cosmos.

En “Relato del País de la Luz”, Kenji Endo presentará 14 fotografías en gran formato de obras exhibidas en distintas partes del mundo, así como una escultura inédita, creada en un taller de soldadura de Cozumel e inspirada en la vida marina y los corales de la isla.

La FPMC continúa ofreciendo a la comunidad experiencias culturales de alto nivel y fomenta el intercambio artístico internacional. La cita para la inauguración de esta exposición es este viernes 15 de agosto, a las 20:00 horas, en el Museo de la Isla, concluyó la directora del centro museográfico.