Levantaré siempre la voz en favor del notariado, dice el senador Enrique Vargas

Dan seguridad jurídica a la familia

Huixquilucan, Méx.- Desde el Senado de la República levantaré siempre la voz a favor del notariado en el país, toda vez que su trabajo es muy importante para que las familias tengan seguridad jurídica, afirmó el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara baja, Enrique Vargas del Villar.

“Quiero que cuenten conmigo desde el Senado de la República, voy a levantar la voz en lo que necesiten y sobre todo, no permitiremos que se hagan reformas en contra de las y los notarios en el país”, señaló.

Durante la firma del convenio y relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, en Huixquilucan, Vargas del Villar dijo que debe haber trabajo coordinado entre gobiernos y ciudadanos para que al país lleguen las inversiones y no los despojos, es por ello que celebró el convenio firmado y el trabajo que realizan las y los notarios. “Quiero un México donde se hable de inversión y no de familias que son víctimas de delincuentes que se dedican a quitar las propiedades de las personas”, dijo.

El senador por el Estado de México reiteró que el trabajo en equipo, sin duda fortalece al gobierno y a la sociedad y como ejemplo citó al gobierno municipal de Huixquilucan, que desde el año 2016 se ha mantenido en los primeros lugares en el país como la mejor administración, “en un inicio con mi persona y ahora con la presidenta Romina Contreras que está consolidando mucho del trabajo iniciado, por ello Acción Nacional, seguirá al frente del gobierno para que continúe el desarrollo y el bienestar de las familias”, acotó.

Por su parte, Víctor Humberto Benítez González, presidente del consejo directivo de Notarios del Estado de México, destacó la sensibilidad del senador Vargas del Villar y de la presidenta municipal de Huixquilucan Romina Contreras, por siempre escuchar y ser empáticos a lo que requiere la población con el notariado mexiquense; al tiempo que reconoció el relanzamiento de la Ventanilla Digital para Trámites Notariales como un ejemplo de innovación y que cuando el gobierno escucha hay una sociedad más moderna y segura.