Rehabilitan con concreto asfáltico la calle Zacazonapan, en Atizapán

Atención a necesidades de la ciudadanía

Atizapán de Zaragoza.- Escuchando y atendiendo las necesidades de la ciudadanía, el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó el evento de inicio de obra para la rehabilitación con concreto asfáltico de la Calle Zacazonapan, una acción muy esperada por los vecinos del Fraccionamiento Lomas de Atizapán.

En un acto que refuerza la cercanía del gobierno con la gente, el alcalde estuvo acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF, Patricia Arévalo Rubio, así como por miembros del Cabildo y directores de la administración. La presencia más importante fue la de las familias de la comunidad, quienes serán las directas beneficiarias de esta mejora urbana.

El alcalde Rodríguez Villegas destacó que esta obra es un claro ejemplo de un gobierno que cumple sus compromisos. “No solo estamos poniendo la primera piedra, estamos poniendo manos a la obra para transformar su entorno”, afirmó. “Esta repavimentación significa vialidades más seguras para todos, un tránsito más fluido y un incremento en la plusvalía de sus hogares. Cada peso del presupuesto se invierte en beneficio de las familias de Atizapán”, señaló.

La intervención de la Dirección de Obras Públicas es profunda y abarcará una longitud de 302 metros lineales y un área total de 2,623 metros cuadrados. El proceso constructivo es completo, iniciando con la demolición de la carpeta de concreto asfáltico existente, seguido de una excavación en caja por medios mecánicos. Durante estos trabajos se rehabilitarán las tomas y descargas domiciliarias que pudieran resultar dañadas. Posteriormente, se procederá con la nivelación y compactación del terreno, sobre el cual se construirá una nueva base con material de banco.

Para asegurar la máxima durabilidad, se aplicarán riegos de impregnación y de liga que preparará la superficie para recibir la capa de rodamiento final de 7 centímetros de espesor con concreto asfáltico. La obra culminará con la colocación de un sello tipo Slurry Seal para optimizar y proteger la vialidad.