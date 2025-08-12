Celebra Naucalpan jornada de convivencia comunitaria

Naucalpan, Mex.- Naucalpan se convirtió en el primer municipio en celebrar la Primera Jornada de Convivencia Comunitaria, impulsada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el municipio de Naucalpan. Es una alianza y colaboración permanente entre ciudadanía, autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno y la Fiscalía Regional, afirmó el alcalde Isaac Montoya Márquez. “Es un honor el que seamos el primer municipio en el Estado de México en dar este paso hacia adelante. Es necesario que entendamos los nuevos tiempos y hay una línea muy clara de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que es la proximidad, estar con la gente, estar con las comunidades, eso es algo que cuando se dejó de hacer, nos afectó muchísimo en Naucalpan” enfatizó el alcalde.

Subrayó que la Jornada de Convivencia Comunitaria abonará para compartir y replicar las mejores prácticas a lo largo y ancho del país y trabajar de manera conjunta para recuperar la paz y convertirse en un modelo de seguridad, de justicia, de relación interinstitucional y de coordinación plena a favor de la ciudadanía