Bobby Pulido se despide de los escenarios por “La puerta grande. La gira del adiós”

Antes de incursionar a la política de Estados Unidos

“El Príncipe del Acordeón” pisó por primera vez el Auditorio Nacional, donde tuvo grandes invitados como su padre Roberto Pulido, Santa Fe Klan, Víctor García y Kevin Aguilar

Fotos José Jorge Carreón/Ocesa

A 30 años de su éxito “Desvelado”, el cantante Bobby Pulido, uno de máximos exponentes del tex-mex, anunció su retiro de la música para probar suerte en la política en Estados Unidos, su país de origen, una decisión que tomó en respuesta a una de sus pasiones más profundas: el servir a la gente

“A mis 52 años de edad empiezo a pensar en mi legado, en lo que voy a dejar para mis hijos, nietos y bisnietos. Y el legado de la música es bastante bueno y bien padre, pero siento que de alguna manera estoy desperdiciando una parte de mí que sé qué existe y que puede proponer cosas importantes. Y no quiero irme sin probar esa posibilidad de hacerlo”, dijo Bobby Pulido.

Pero antes de que incursione a la política, cumplió uno de sus grandes sueños, pisar el Auditorio Nacional, donde tuvo un lleno total y cantó al lado de su padre, el cantante texano Roberto Pulido.

Fueron 31 temas los que interpretó Bobby Pulido en el Coloso de Reforma, donde fue todo un éxito “Por la puerta grande. La gira del adiós”.

“Yo soy muy orgulloso de ser hijo de Roberto Pulido. Mi papá nació en Edinburg,Texas, nunca ha cantado en la ciudad de México, lleva 60 años de trayectoria, lo quiero invitar a cantar conmigo. Don Roberto Pulido para todos ustedes”, y fue así que el papá de Bobby interpretó “Cuida bien a tu mamá”.

Bobby Pulido inició el concierto con “Algún día”, le siguieron “Se murió el amor”, “Qué más te puedo dar”, “Vanidosa”, “Mónteme”, entre muchos éxitos más.

El llamado “Golden Boy” como también se le conoce a Bobby Pulido, cantó “Te voy a amar” junto a Kevin Aguilar, el ganador de “La Voz Kids 2022”.

Junto al cantante Víctor García, interpretó “Otra vez”, canción que inicialmente había sido ofrecida a Bobby Pulido, pero que él rechazó, algo que reveló esa noche ante el público en su último show.

Y para finalizar cantó “Por mi México” con Santa Fe Klan.

“Tengo 52 años, estudié en mi juventud Ciencias Políticas y empiezo a pensar en mi legado, sobre ¿qué voy a dejar a mis hijos y mis nietos? El de la música es algo muy bonito, pero siento que desperdicio una parte de mí y no quiero irme sin probar esa posibilidad de incursionar en la política” Bobby Pulido