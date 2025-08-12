Recorre Clara Brugada zonas afectadas por las Lluvias en Venustiano Carranza y la GAM

Censo de familias

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recorrió las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, para garantizar que todas las viviendas afectadas por la fuerte tormenta del lunes y la madrugada de este martes sean atendidas y para ello se trabaja en un censo de familias y daños casa por casa. De manera preliminar se han contabilizado alrededor de 400 inmuebles con distintos tipos de afectación.

“Primero, necesitamos que todos y todas ustedes sepan que seguramente ya se hizo un censo; en donde no se haya hecho, se va a hacer. Aquí nadie se va a quedar fuera, ni se va a dejar a un lado a nadie”, precisó.

Al escuchar a vecinas y vecinos de la Sexta Sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, zona que resultó con mayores afectaciones, la mandataria capitalina sostuvo que las familias no están solas y explicó que cada vivienda inundada será atendida de dos maneras: a través del seguro del Gobierno de la Ciudad de México, al clasificar los daños de acuerdo con el nivel de agua que entró a los hogares, y por medio de la entrega de apoyos inmediatos para la emergencia.

Clara Brugada explicó a vecinos de esta colonia que el personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) detectó un taponamiento en el colector principal de drenaje de la colonia, por lo que se trabaja para quitar el tramo obstruido de la tubería y sustituirlo por uno nuevo. De esa forma se evitarán más inundaciones.

Mientras tanto, y ante el pronóstico de lluvia para la noche de hoy, se sumarán otros 10 vehículos hidroneumáticos a la zona para acelerar el retiro del agua anegada y se colocarán, temporalmente, 2 mil sacos de arena para formar costaleras en viviendas.

Acompañada por el alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, Clara Brugada añadió que se atenderá la solicitud vecinal de inspeccionar el estado de la red de drenaje de la colonia y, de ser necesario, cambiar los tramos que pudieran estar dañados.

“Que entre la maquinaria a todas las calles, que se trate a todos por igual, que se limpien las casas, que se sanitice y, sobre todo, que se haga la revisión técnica del drenaje”, indicó.

La titular del Ejecutivo local también visitó la colonia Azteca, en Venustiano Carranza, donde hubo anegaciones de inmuebles provocadas por la intensidad de las lluvias y la saturación del Gran Canal. De igual forma, se van a censar los hogares con daños para apoyarlos. Aclaró que tanto aquí como en San Juan de Aragón se hará la limpieza de las calles y viviendas afectadas, para luego sanitizar cada hogar.

A su vez, se instalarán centros de mando en ambas colonias, con módulos de atención médica preventiva, comedores comunitarios para ofrecer desayuno, comida y cena a las familias afectadas, y mesas de atención donde los habitantes puedan hacer solicitudes de servicios.

Asimismo, la Secretaría de Salud capitalina instaló dos módulos con vacunas, medicinas y atención básica para los vecinos afectados.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, explicó que el colector de drenaje que pasa por un parque lineal de la sexta sección de San Juan de Aragón no tenía flujo en un tramo, debido a un taponamiento, probablemente por las raíces de los árboles, así que el personal técnico labora para resolver el problema. Entre las acciones se contempla romper el pavimento para quitar el segmento obstruido, el cual será sustituido.

“Ahorita, en este momento, está el equipo trabajando y con eso ya va a bajar mucho el nivel de agua anegada”, agregó.

Al referirse a las afectaciones en la colonia Azteca y otras de la alcaldía Venustiano Carranza, el titular de Segiagua explicó que se derivaron del gran volumen de las lluvias, que a su vez saturaron el Gran Canal de desagüe. En este caso, señaló que se trabajará con la Comisión Nacional del Agua para mejorar el protocolo de operación de drenaje profundo.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, expuso que en ambas colonias, así como en diversos puntos de la capital, se desplegaron equipos y cuadrillas de la Segiagua, SGIRPC, Secretaría de Obras y Servicios, Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía capitalina, para atender encharcamientos e inundaciones, entre otros incidentes derivados de las tormentas recientes.

Al atender los llamados de apoyo que le hicieron los vecinos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se trasladó a varios domicilios, donde constató las afectaciones que provocaron las lluvias y ofreció a sus moradores todo el apoyo de las autoridades para atender los daños lo más pronto posible, tanto las anegaciones en las calles como al interior de los inmuebles.

Luego del recorrido por las casas afectadas, la titular del Ejecutivo local concluyó en el Colector 510, ubicado dentro del Bosque de San Juan de Aragón, en donde realizó, juntos con los titulares de Obras, Agua y Protección Civil, una revisión para determinar la magnitud de la obstrucción del drenaje.