Refuerzan acciones de limpieza y protección en municipios mexiquenses

Acciones de la Comisión del Agua Edomex

Se trabaja para garantizar la salud, seguridad y bienestar de las familias tras recientes lluvias

Naucalpan, Estado de México.– La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) continúa fortaleciendo sus acciones de limpieza, desinfección y protección en calles y viviendas, en beneficio de las comunidades del Valle de Toluca y del Valle de México, tras las lluvias extraordinarias registradas el domingo pasado.

En el Valle de Toluca, 25 elementos de Grupo Tláloc apoyaron a las familias del Boulevard San Isidro, en Tenango del Valle, realizando limpieza en 35 viviendas y previniendo la saturación de la red mediante el uso de un camión de presión-succión. Estas labores se efectuaron tras el escurrimiento del río Santiaguito, en el tramo de la carretera Calimaya–Tenango.

En el Valle de México, se brindó atención a Ecatepec, Tultitlán y Acolman, reduciendo los niveles de agua en diversas colonias, entre ellas Bosques de Tultitlán (Asta Bandera), Real del Valle en Acolman, así como Jardines de Morelos sección Bosques, Altavilla y Quinto Sol en Ecatepec.

En Nezahualcóyotl, tras 24 horas de trabajo, las Brigadas de Agua Limpia de CAEM realizaron una jornada de limpieza en calles y viviendas de la colonia Vergel de Guadalupe, protegiendo así la salud y el bienestar de la población. Además, luego de las lluvias que se registraron este lunes, personal de la Comisión realiza trabajos para bajar los niveles de agua con el apoyo de equipos de bombeo.

La CAEM reafirma su compromiso con las y los mexiquenses, trabajando de manera preventiva y oportuna durante toda la temporada de lluvias. Para reportes o solicitudes de apoyo, están disponibles las líneas: 800 201 2489 (Valle de México) 800 201 2490 (Valle de Toluca).

Presentan Atlas de Riesgos 2025 para prevenir emergencias

Después de siete años sin modificaciones, el Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil del EdoMéx presentó la Actualización del Atlas de Riesgos 2025, con el cual se prevendrán riesgos y se anticiparán emergencias en los 125 municipios de la entidad.

«Desde que llegamos al Gobierno del Estado, la Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez nos instruyó que comenzaremos los trabajos de actualización de esta herramienta tan importante”, señaló Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.

Explicó que la actualización del Atlas de Riesgos 2025 ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de un año, que requirió la participación de académicos, científicos, iniciativa privada, sector público, municipios y sociedad civil, quienes podrán acceder a la información y hacer uso de los datos.