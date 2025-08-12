Mexicanos ajustan el gasto, ahora compran productos más baratos

Cambian los hábitos de consumo

Marcas propias, tiendas de descuento y productos nacionales ganan terreno

La inflación persistente y un menor crecimiento económico han comenzado a modificar los hábitos de compra de los mexicanos, pues 6 de cada 10 ahora optan por productos más baratos y las marcas propias, de acuerdo al estudio Tendencias del Consumidor Mexicano 2025.

El reporte realizado por la consultora Kantar refiere que este año el comportamiento de los consumidores muestra que hay una reducción en sus gastos y es más discrecional, además a la hora de comprar son más sensibles al precio, por lo que están en la búsqueda activa de marcas más accesibles.

La consultora presentó un estudio sobre tendencias del consumidor en lo que va del año, en el cual, destacó que, aunque la inflación general ha disminuido respecto a años anteriores, al cierre de junio todavía se encontraba por encima del 4.5 por ciento.

En este sentido, precisó que la combinación de inflación, un menor crecimiento, bajas expectativas de empleo y las presiones externas suele reflejarse en una baja confianza del consumidor, lo que los lleva a reducir gastos, ser más sensibles a los precios y comprar marcas más convenientes o de menor precio.

“El 57 por ciento de los mexicanos menciona que compra productos de marcas más económicas, y un 35 por ciento dice que va a modificar las compras de los bienes de consumo de rápido movimiento en cuanto a volumen, cantidad o tamaño”, puntualizó Kantar en su estudio.

Al mismo tiempo, refirió la firma, 52 por ciento de los consumidores comenzarán (o ya lo hacen) a comprar productos con el sello de Hecho en México, como una respuesta a las constantes amenazas que lanza Donald Trump sobre los aranceles que serían aplicados a nuestras mercancías.

Tiendas de grandes descuentos ganan terreno

Kantar también dio a conocer que las cadenas comerciales que ofrecen grandes descuentos a los consumidores (concepto conocido como hard discounters), como pueden ser las tiendas 3B, tiendas Neto, o Bodega Aurrerá Exprés, han ganado terreno a nivel nacional.

“Después de algunos años de expansión moderada, los hard discounters incrementan 19 por ciento el número de sucursales de 2023 a 2025, impulsado por 3B que tiene ya el 40 por ciento de las casi 7 mil 500 tiendas de este tipo en México”, apuntó.

Detalló que estas cadenas no sólo han penetrado fuertemente al grueso de la población, pues también se han posicionado dentro de segmentos de niveles socioeconómicos altos “favorecidos por una estrategia de premiumnización de portafolio”.

Marcas propias, otra buena apuesta

Y otro hallazgo relevante es la mayor aceptación entre el público para los productos de marca propia que lanzan los supermercados o las tiendas de autoservicio, como puede ser Great Value, de Walmart; Kirkland Signature, de Costco, o Bitz, de Oxxo.

Según Kantar, estos productos son entre 10 y 30 por ciento más baratos para el público; los consumidores suponen que son insumos que siempre están disponibles; coinciden en que cada vez encuentran más variedad y formatos o consideran que son de una calidad aceptable a buena o muy buena.

El tema de los aranceles genera inquietud

Para la mayoría de los mexicanos, la discusión sobre aranceles y boicots a productos importados ocurre a la distancia, entre titulares y debates que pocos siguen de cerca. Sin embargo, aunque la comprensión del tema es limitada, la inquietud que genera ya se traduce en cambios concretos en los hábitos de consumo. Es la percepción, más que los datos duros, la que está impulsando una transformación silenciosa, pero profunda en la forma de comprar.

De acuerdo con el estudio “Termómetro de aranceles: cómo los mexicanos responden a los aranceles impuestos por los Estados Unidos” recientemente realizado, tan solo el 22% de los mexicanos asegura saber realmente de qué se trata el tema de los aranceles a productos importados; mientras que, un 44% reconoce haber escuchado algo sin mucho conocimiento y un 34% ni siquiera ha oído hablar del asunto.

Pero la desinformación no es sinónimo de desinterés, por el contrario: la preocupación es palpable. Entre quienes han oído hablar del tema de los aranceles, más de la mitad, un 55%, dice estar muy preocupado por el impacto en su economía familiar este año; por otro lado, el 29% se muestra algo preocupado. Aunque la inflación general se ha moderado respecto a 2024, con incrementos más bajos en promedio, el consumidor siente el golpe en su presupuesto.

Y no es solo sensación: es una narrativa que ya guía decisiones de compra. Cuatro de cada diez mexicanos perciben que los aranceles están afectando en alguna medida los precios de los productos que compran con regularidad.

Como respuesta, los consumidores están ajustando sus estrategias de ahorro: un 31% de los mexicanos declara comprar más marcas propias o económicas, mientras que 29% compra menor cantidad. Pensando en los próximos tres meses, si los precios se mantienen elevados, casi la mitad de los encuestados (49%) planea buscar alternativas más baratas y uno de cada cuatro reducirá su consumo.