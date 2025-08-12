Durante 30 años, Moenia sigue brillando con su “Manto estelar”

La agrupación presentó en el Auditorio Nacionak su “Estamos bien tour”

La gira continuará continuará el 22 de agosto en el Escenario GNP de Monterrey y el 30 en el Auditorio Telmex de Guadalajara

Al celebrar tres décadas de trayectoria, la banda mexicana de música electrónica Moenia demostró que sigue en plena forma, al arrancar su ‘Estamos bien Tour’ en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Alfonso Pichardo, Jorge Soto y ‘Midi’ Ortega ofrecieron un emotivo y potente concierto en donde interpretaron sus más grandes éxitos como ‘En qué momento’, ‘Manto estelar’ y ‘Juegos de amor’ en un recinto que lució prácticamente lleno.

El trío, pionero del synth pop en español, convirtió el inmueble ubicado en la avenida Reforma en una fiesta electrónica cargada de nostalgia y vanguardia, con un repertorio que incluyó sus temas más emblemáticos con los que hicieron cantar y bailar a los asistentes.

El concierto abrió con ‘No hay fe’ una canción que cuestiona la existencia de Dios, seguida de ‘Cómo ves’ y ‘Consecuencias’, los cuales fueron la antesala para otros temas que llevaron a sus fanáticos por un viaje a través de sus 30 años de carrera.

Fieles a su estilo y evolución constante, los integrantes de Moenia han considerado siempre al Auditorio Nacional como su principal punto de referencia creativa para el diseño de sus espectáculos, y esta vez no fue la excepción.

La gira ‘Estamos Bien Tour’ continuará el 22 de agosto en el Escenario GNP de Monterrey y el 30 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, llevando la experiencia a más ciudades y consolidando el momento artístico que vive la agrupación.

Con esta presentación, Moenia no solo celebra 30 años de carrera, sino que reafirma su lugar como uno de los proyectos más influyentes y vigentes de la música electrónica en español.

Los integrantes de Moenia han considerado siempre al Auditorio Nacional como su principal punto de referencia creativa para el diseño de sus espectáculos