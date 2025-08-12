Suspensión de operaciones en el AICM por lluvias atípicas afecta a miles de pasajeros

Cientos de vuelos cancelados

Llamado a usuarios a estar atentos a los avisos que se emitan por parte de las autoridades

Por segunda ocasión, en 48 horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones de despegue y aterrizajes la madrugada de este martes debido a las intensas lluvias en la capital del país.

Hasta la mañana del martes habían desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados, a consecuencia de la lluvia atípica «de gran intensidad» registrada la madrugada de este martes, informó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la página de internet del AICM, la cancelación ha generado demoras y cancelaciones de vuelos nacionales y extranjeros, entre ellos con destinos a Miami, Panamá, Bogotá, Medellín, Cancún, Houston, Tijuana, Montreal, Chicago, por mencionar algunos.

El aeropuerto de la CDMX es la principal puerta de entrada a la capital del país para visitantes nacionales y extranjeros y punto estratégico para negocios y conectividad con el mundo. Pero además, es el punto más importante de la red aeroportuaria nacional, ya que interconecta a las regiones en la República.

En las terminales 1 y 2 del AICM concurren en promedio entre 250 y 300 mil personas cada día –entre viajeros y visitantes–, y ocupa más de 30 mil trabajadores de diferentes instituciones, entre ellas prestadores de servicio, seguridad privada y tiendas.

El AICM indicó que debido al fenómeno natural, las instalaciones aeroportuarias se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.

«A fin de privilegiar operaciones seguras, se mantiene una coordinación permanente con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para hacer frente a estos eventos, que podrían repetirse en los próximos días conforme a los pronósticos oficiales».

Nuevamente pidió a los usuarios mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, y a la ciudadanía, estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades.

Lluvias seguirán impactando itinerarios: Aeroméxico

Aeroméxico señaló que sus itinerarios programados presentaron afectaciones considerables debido a las lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados, realizan planes de acción para reacomodar a la gran mayoría de ellos en otros vuelos. «Sin embargo, las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales».

Asimismo, hizo un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM y tomar las medidas preventivas que se requieren.

Pidió a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace: https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo/ y a conocer la política de protección en caso de requerirla: Avisos, Cambios y Políticas de vuelos – Aeroméxico.

Lamentó los inconvenientes que esta situación, «ajena a nuestra operación, ocasiona y agradecemos la comprensión de nuestros clientes».

