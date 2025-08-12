Rosa Icela Rodríguez recibe a delegación del gobierno de EU

Se busca un trabajo coordinado

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, se reunió con Bernie Moreno, senador republicano de Ohio, Estados Unidos, en en la que estuvo presente la delegación del gobierno de EU, con el que se busca un trabajo coordinado en varias áreas.

“Recibimos en Segob al senador de Ohio, Bernie Moreno, y a delegación del gobierno de Estados Unidos. Trabajamos de forma coordinada por el bienestar de nuestras naciones”, informó la funcionaria federal precisó, en una publicación en sus redes sociales.

En el encuentro, por parte de México, estuvieron presentes, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla y el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes.

Tráfico de fentanilo, eje central del diálogo

Bernie Moreno es visto como uno de los principales locutores del ala conservadora con América Latina debido a sus orígenes, ya que nació en Bogotá, la capital colombiana.

Antes de viajar a México, declaró en una entrevistaque uno de los principales temas a tratar es el combate al fentanilo y la cooperación entre ambas naciones para este fin.

Moreno ha considerado que solo con la ayuda de Estados Unidos que México podrá terminar con los cárteles de la droga.

La visita del legislador a nuestro país se da en el marco de una gira de trabajo en la que también estará visitando Panamá y su natal Colombia.