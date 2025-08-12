Lotenal llega a Tijuana para promocionar el sorteo México con M de Migrante

Olivia Salomon recorre garita

Comparte el mensaje de unidad y apoyo a las y los paisanos

Para seguir la encomienda del Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, estuvo en territorio en el punto fronterizo de Tijuana, Baja California, desde donde compartió el mensaje de unidad y apoyo a las y los paisanos con el Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre, “México con M de Migrante”.

Durante esta gira de trabajo, la directora Olivia Salomón recorrió la Garita Internacional de San Ysidro, uno de los puntos fronterizos más transitados del país, acompañada de la fuerza de venta, se acercó con las y los hermanos mexicanos que estaban en sus vehículos a punto a cruzar la frontera, impulsando la venta del billete y resaltando la causa social del sorteo que apoya a la comunidad migrante.

Posteriormente, desde el Faro de Playas de Tijuana donde también se activó la venta de billetes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la directora Olivia Salomón y el presidente Municipal de esta localidad, Ismael Burgueño Ruiz, presentaron en conferencia de prensa el sorteo que rinde homenaje al trabajo de quienes se esfuerzan por su país a la distancia.

En compañía del Colectivo Legado de Grandeza, aliados de la causa con su Himno Migrante, la directora Olivia Salomón expuso que Tijuana, es un punto clave en la movilización de personas, un lugar de partida y de regreso, tierra que sabe despedir con esperanza y recibir con orgullo; sitio desde donde envió el mensaje a las hermanas y hermanos migrantes de que “México no los olvida, México los honra, México los abraza”.

Al afirmar que con el sorteo se reconoce a aquellos que a la distancia siguen construyendo a México con su trabajo y su corazón, la directora agregó que “quienes migran no sólo sostienen a sus familias desde lejos, son, como lo ha expresado nuestra Presidenta, héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana y que también han sido pilares de la prosperidad de los Estados Unidos”.

Asimismo, subrayó que por instrucciones de la Jefa del Ejecutivo Federal, los recursos que se obtengan después de los premios, serán destinados a fortalecer la atención y protección de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Olivia Salomón destacó que cada cachito es un gesto de amor y un acto de generosidad y, para este sorteo, con un cachito de 200 pesos se puede ganar hasta 25.5 millones de pesos, mismos que se pueden adquirir con la fuerza de venta de la institución, las y los vendedores ambulantes de billetes, los puntos autorizados en todo el país o en la página web alegríalotería.com.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que el Sorteo de Lotería Nacional, “México con M de Migrante” es un homenaje a millones de personas de origen mexicano que sostienen al país con su esfuerzo desde los Estados Unidos.

De esta forma, Ávila Olmeda hizo un llamado a adquirir cachitos, que tienen mensajes profundos para la comunidad migrante, que les recuerdan que “No están solos, porque en México hay un gobierno humanista que reconoce su esfuerzo, su valentía y que no los olvida”.

Lotería Nacional trabaja en territorio

Durante su estancia en la ciudad fronteriza, Olivia Salomón, acompañada del presidente Municipal, Ismael Burgueño Ruiz, la presidenta del Sistema DIF Baja California, Mavis Olmeda García y Jessi Martínez del Colectivo Legado de Grandeza, informaron e hicieron una activación con la comunidad del Albergue Santuario Migrante sobre el Gran Sorteo Especial No. 303, iniciativa del Gobierno de México que se ocupa de generar recursos que serán destinados a fortalecer los puntos consulares.

En este marco, la directora Olivia Salomón destacó que desde Tijuana se honra a los hombres y mujeres que son orgullo, fuerza y esperanza para el país, ya que el Gran Sorteo Especial rinde homenaje a quienes construyen a México a la distancia con su trabajo y su corazón. “Este sorteo es un acto de reconocimiento y de dignidad. Una manera de decirles, desde su patria: no están solos, no han sido olvidados y este país también se escribe con su nombre”, dijo.