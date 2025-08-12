Se registra crecimiento de 7.3% en el número de turistas internacionales

Entre enero y junio de 2025

Durante el primer semestre del año, ingresaron al país 23.4 millones de visitantes

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante el primer semestre del año, ingresaron al país 23.4 millones de turistas internacionales, cifra 7.3 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo de 2024 y 6.2 por ciento superior a la de 2019.

“El turismo continúa en ascenso y fortaleciendo su aportación a la economía nacional, gracias al trabajo coordinado con el sector privado y los tres órdenes de gobierno. Seguimos trabajando, desde el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que los beneficios de estas cifras se traduzcan en bienestar para las comunidades residentes, impulsando el turismo comunitario como una herramienta de desarrollo inclusivo”, declaró.

Asimismo, destacó que entre 2024 y 2025, considerando sólo el mes de junio, el número de turistas internacionales pasó de 3 millones 697 mil 844 a 4 millones 069 mil 368, lo que refleja un crecimiento significativo del 10%. Este incremento consolida a México como uno de los destinos más atractivos y competitivos a nivel global, evidenciando la confianza de los viajeros internacionales en la oferta turística del país.

Agregó que, entre enero y junio de 2025, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México ascendió a 18 mil 680.8 millones de dólares, lo que representa un aumento del 6.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024 y un 43.1 por ciento más que en 2019.

La titular de la Secretaría de Turismo informó que, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en este periodo ingresaron al país 47.4 millones de visitantes internacionales, 13.8 por ciento más que en 2024.

Rodríguez Zamora destacó que el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales, entre enero y junio de 2025, ascendió a 17 mil 120.3 millones de dólares, 5.2 por ciento más que en 2024 y 43.5 por ciento más que en 2019.

Resaltó que el gasto medio de los turistas de internación vía aérea, en el mismo periodo, fue de 1 mil 280.7 dólares, con un crecimiento de 6.9 por ciento en comparación con 2024 y 25.4 por ciento respecto a 2019.

Por otra parte, manifestó que, durante los primeros seis meses del año, arribaron a los diferentes puertos del país 5.7 millones de pasajeros en crucero, 9.6 por ciento más que en 2024 y 20.8 por ciento más que en 2019.

Precisó que el ingreso de divisas por excursionistas en cruceros ascendió 484.2 millones de dólares, con un crecimiento de 11.3 por ciento en comparación con 2024 y 49.4 por ciento respecto al mismo monto captado en el mismo periodo de 2019.