Pater lanza “La Canción + Bonita”: un adiós sin rencores enmarcado en pop

Lejos de los clichés del despecho o la reconquista

La canción surge como un gesto de cariño hacia una relación que llegó a su fin

Por Arturo Arellano

En un giro profundamente íntimo y emocional, el dúo mexicano Pater, conformado por Fernando del Rey y Gabo Leal, ha lanzado su más reciente sencillo titulado La Canción + Bonita, una pieza que redefine el adiós amoroso desde la gratitud y la madurez.

Lejos de los clichés del despecho o la reconquista, La Canción + Bonita se presenta como una despedida honesta, sin reproches. Inspirada en una vivencia personal de Fernando, la canción nace como un gesto de cariño hacia una relación que terminó, pero que dejó huellas valiosas.

«Ha sido toda una historia porque la canción tiene un gran trasfondo emocional. La respuesta ha sido muy buena, tanto por parte de los fans como de nuevas personas que han descubierto nuestra música gracias a este tema», señala Fernando. «El tema surge de una ruptura, de una decepción amorosa, pero lo que permanece es el sentimiento de gratitud.»

Actualmente, el dúo trabaja bajo el formato de sencillos, aunque tienen la intención de lanzar un disco este mismo año. «Vamos a respetar el ciclo de vida de cada canción, iremos poco a poco. La Canción + Bonita representa una etapa de madurez, pero no necesariamente todas las canciones seguirán esa misma línea. Por ejemplo, viene un tema que cambia por completo de tono», adelanta Gabo.

«Nunca nos ha gustado encasillarnos en un solo género. Hacemos pop, pero al final representamos lo que sentimos en cada momento. Incluso hicimos una canción con tintes de banda, pero con nuestro sello personal. Hacemos lo que somos y los sonidos vienen por añadidura», añade Fernando.

Entre los lanzamientos más próximos está Te Confieso, una canción romántica que nace de una conversación sobre la novia de Fernando, que ahora es su esposa. “A veces te beso con los ojos abiertos”, canta uno de sus versos, reflejando lo increíble que es estar con quien realmente amas.

«A la gente le gusta que hablemos de amor, porque viene con ese sazón de ilusión, y eso es lo que todos estamos buscando. Nos ha costado llevar nuestras canciones a oídos de más personas, porque muchas veces se presta más atención al ritmo, a que un tema sea pegajoso, en lugar de valorar la letra. Pero por las pocas o muchas personas que conectan con nuestras canciones, todo vale la pena.»

Pater también ha comenzado a sonar en eventos privados, lo que les ha reconfigurado el calendario de presentaciones. «Terminando esos compromisos, esperamos montar un show en solitario, algo grande. En el escenario somos como dos niños emocionados; no es solo llegar y tocar. Hay que buscar el venue, mover los boletos, monitorear la venta, promocionar el show, coordinar la producción, luces, ensayos… Es un caos hermoso, pero a la hora del evento todo se acomoda y vale completamente la pena.»

Puedes seguirlos en redes como @PaterOficial. Desde su formación, Pater ha apostado por letras sinceras y vulnerables. Su propuesta ha resonado especialmente entre quienes buscan música que acompañe los momentos más auténticos de la vida “Ya no son solo números en redes, son personas reales cantando lo que alguna vez escribimos en un estudio”, afirma Fernando con entusiasmo.

Además del amor y el desamor, el dúo ha abordado temas como la depresión y el duelo emocional, mostrando una versatilidad creativa y humana que los distingue dentro de la escena emergente del pop romántico en español.