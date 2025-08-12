Sabandijas de Palacio presenta su nueva temporada

Con diversos títulos en cartelera

Del 13 de agosto al 21 de septiembre en el Centro Cultural del Bosque

Por Isabel Violeta

La compañía queretana de teatro Sabandijas de Palacio celebrará una extensa temporada en el Centro Cultural del Bosque, con una programación que reúne lo más representativo de su repertorio.

Entre los títulos destacan:

-Sabandijas al borde de un ataque de teatro: Locura, feminismos y memoria

-Mr. Bright

-Autorretratos

-El espectáculo histérico

-Bajo la luz de la memoria: Un retrato de Fernando Flores

-Bicéfalo

-Una bala lleva tu nombre

-Hagiografía de un santo irreverente: homenaje-performance para Gabriel Hörner

En entrevista, Mariana Hartasánchez compartió con entusiasmo “Vamos a presentarnos en residencia en el Centro Cultural del Bosque porque nuestra compañía ya tiene 22 años de existencia y, afortunadamente, ha podido reunir un repertorio suficiente. Estamos muy contentos de celebrar en un lugar que para nosotros es tan especial”.

Sobre el proceso de preparación, Hartasánchez explicó que se recuperaron obras emblemáticas “Estamos retomando algunas piezas que ya tienen bastantes años. Mr. Bright, por ejemplo, cumple 10 años. Es la primera obra de una saga policíaca. Desde hace tiempo queríamos explorar este tipo de historias”.

Respecto al elenco, la compañía expresó “Generalmente trabajamos con las mismas personas, pero en esta ocasión estamos muy contentos porque se han sumado nuevos colaboradores. Luis Rubio, Eliana Jiménez, Cecilia Navarro, Antonio Rojas y Gabriela Betancourt son algunos de los nombres. Además, nuestro músico Claudio Herrera, fundador de la compañía, estará en El espectáculo histérico”.

Sobre la selección de obras, Hartasánchez comentó “No tenemos tanto tiempo, así que decidimos dar pequeñas temporadas a cada montaje. La selección se hizo también pensando en que las obras pudieran convivir en el mismo espacio escénico”.

Montar varias obras en una sola temporada representa un reto “Como actriz, es una gozadera y un desafío enorme. Entro en un universo y luego en otro, es como un juego muy feliz y emocionante. Pero el productor sufre un poco, porque tiene que lograr que se construyan universos escenográficos muy distintos. Por ejemplo, la escenografía de Mr. Bright es muy diferente a la de El espectáculo histérico, que transita entre los años 1905 y 1890”.

Finalmente, la compañía rendirá homenaje a su querido escenógrafo Fernando Flores, fallecido este año “Hablando de las maravillas escenográficas y lumínicas, él era el maestro de maestros. Las obras que ya están en repertorio fueron creadas por él, y queremos mantener viva su memoria”.

Para más detalles, consulta los horarios en las redes sociales de Sabandijas de Palacio o en la cartelera del Centro Cultural del Bosque.