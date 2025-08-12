Pago electrónico en casetas de peaje será obligatorio desde enero

implementación total del TAG

Avanza plan para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad en las carreteras del país

En el marco de la campaña Cero Efectivo y con el objetivo de agilizar los cruces en las diversas autopistas, a partir de enero del año 2026 el uso de pago electrónico mediante TAG para el acceso carretero será obligatorio, anunció Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Esto no implica que el efectivo será eliminado por completo de inmediato, pero sí que el uso del TAG será necesario para evitar filas o para cruzar ciertos tramos. Los carriles con cobro tradicional seguirán existiendo, aunque serán limitados.

Actualmente, operan mil 012 carriles de cobro los cuales 917 ya están habilitados para telepeaje, lo que representa un 90.6% de avance. Las pruebas iniciarán en las próximas semanas y la meta es que, en enero de 2026, el 90% de los carriles funcionen únicamente con TAG.

Capufe destacó que la adopción del cobro electrónico ofrece múltiples ventajas, pues los tiempos de transacción se reducen significativamente. Asimismo, señaló que el pago electrónico de sus casetas podrá efectuarse con: TAG IAVE, Televía, PASE, EasyTrip y Viapass. Para validar el funcionamiento de los TAG en las casetas de Capufe se puede llamar a los números telefónicos de cada empresa.

En caso de no contar con ninguno de los TAG antes mencionados, se puede adquirir el IAVE, a un costo de 80 pesos a través de internet, en la página oficial de Capufe.

modernizar el sistema de cobro en casetas y mejorar la experiencia de tránsito para millones de conductores.

Capufe detalló los beneficios del cobro electrónico:

– TAG: 1 segundo por cruce.

– Tarjeta sin contacto: 9 segundos.

– Efectivo: hasta 30 segundos.

– Seguridad: al reducir el manejo de efectivo, también disminuyen los riesgos de asaltos o pérdidas.

– Menor congestión vehicular: el paso continuo evita las largas filas que suelen generarse, especialmente en temporadas altas.

– Además, se anunció que se habilitarán puntos de recarga en las autopistas para facilitar el uso del TAG a quienes no cuenten con saldo en el momento del cruce.

¿Qué pasará si no tengo TAG en 2026?

Aunque enero de 2026 marcará el inicio de esta nueva etapa, Capufe implementará el cambio de forma gradual. Durante los primeros meses, se mantendrán algunos carriles con cobro en efectivo, pero cada vez serán menos.

Por ello, se recomienda que los conductores adquieran su TAG antes de que comience 2026. Esto evitará complicaciones o retrasos en trayectos, especialmente si transitas con frecuencia por autopistas de cuota.

Retos y cifras del telepeaje en México

Pese al avance tecnológico, solo 34% de los usuarios utiliza TAG o algún sistema de telepeaje, lo que equivale a 408,000 cruces diarios. La dependencia destacó que se instalarán puntos de recarga en las autopistas para quienes no tengan saldo en su dispositivo.

Este modelo ya opera en países como China, Japón, Dubái y Egipto, donde el cobro electrónico es la norma en la mayoría de las autopistas.

Capufe señaló que la modernización forma parte de un plan para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad en las carreteras federales.

Refuerzan seguridad en casetas

Durante la presentación de la estrategia Cero Robos, el titular de SICT, Jesús Esteva Medina, informó que Capufe duplicará su capacidad durante esta administración.

El funcionario detalló que el organismo cuenta actualmente con 2 mil 142 dispositivos de detección, 155 trabajadores y monitoreo las 24 horas. A estos elementos se sumarán arcos dinámicos, en 12 puntos estratégicos, con reconocimiento automático de placas, radar de velocidad, sensor de dimensiones y básculas de pesaje dinámico.

Además se integrarán 1,142 dispositivos en 127 casetas, entre los que se encuentran 190 cámaras panorámicas, 913 cámaras de carril y 836 cámaras de cabina de casetas.