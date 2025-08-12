El gobierno capitalino lanza Copa de Futbol Infantil Oficial CDMX

Participan Secretaría de Turismo, Instituto del Deporte y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES

En el marco de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Turismo, el Instituto del Deporte y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES, anuncia la Copa de Futbol Infantil Oficial CDMX, torneo que convoca a niñas, niños y adolescentes de todas las alcaldías a participar y tiene como objetivo fomentar una cultura de paz a través del deporte.

La Copa está dirigida a personas nacidas entre 2009 y 2016, divididos en cuatro categorías: 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016. En cada categoría podrán participar equipos en rama varonil/mixta y femenil, fomentando la inclusión y la equidad desde edades tempranas.

Con la finalidad de esperar el regreso a clases y dar cabida a las y los estudiantes, las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de septiembre de 2025 en la siguiente liga https://indeporte.cdmx.gob.mx/copadefutbolinfantil. Se realizará un único registro por equipo, el responsable del mismo deberá contar con su cuenta Llave CDMX para hacer la inscripción correspondiente.

La participación en la Copa es totalmente gratuita durante todas sus etapas: Etapa intramuros (septiembre – octubre): partidos y eliminatoria dentro de la misma alcaldía; Etapa interalcaldías (noviembre – diciembre): Clasifican los campeones de cada categoría en cada alcaldía; eliminatoria directa interalcaldías rumbo a un ganador de la Ciudad de México.

Los equipos podrán estar integrados por jugadores y jugadoras, incluyendo equipos mixtos en ramas varoniles. Cada equipo deberá contar con un mínimo de 7 y un máximo de 10 jugadores, un entrenador y un auxiliar. Se establecen lineamientos claros para asegurar el juego limpio, la validación de documentación, el respeto entre participantes y el uso adecuado de imagen.

La Ciudad de México reafirma su compromiso como capital del deporte, la cultura y los derechos, capital de Corazón Grande. La Copa de Fútbol Infantil forma parte del legado que la CDMX está construyendo rumbo al Mundial 2026, promoviendo valores como la equidad, el respeto, la inclusión y la diversidad desde las primeras etapas del desarrollo deportivo.