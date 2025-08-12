Rectora de la UAEMéx atiende directamente las necesidades de la comunidad universitaria

Sostiene Zarza Delgado mesa de diálogo con las Asamblea de la Facultad de Turismo y Gastronomía, de Contaduría y Administración y de Antropología

Toluca, Méx.- En el marco de la apertura al diálogo y la atención directa a las necesidades de la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada por las titulares de la Secretaría de Finanzas, Miriam Sierra López, y de la Secretaría de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, sostuvo un encuentro con la Asamblea de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

Previo al inicio de la mesa de trabajo, las autoridades universitarias realizaron un recorrido por las instalaciones de la Facultad, donde las y los integrantes de la asamblea expusieron de manera detallada las necesidades en infraestructura, el estado de los espacios académicos y administrativos, así como la importancia de atender diversas condiciones que afectan el desarrollo académico y la seguridad de la comunidad estudiantil.

Durante el encuentro, la asamblea planteó distintas necesidades de mobiliario y equipo, a lo que se precisó que los procesos de compra dependen de la habilitación de los sistemas institucionales, aunque ya es posible avanzar en el levantamiento de cotizaciones para dar seguimiento a esta demanda.

La rectora, Zarza Delgado expuso a la asamblea la importancia de diseñar acciones que permitan a la comunidad estudiantil una mayor proyección y desarrollo profesional, en ese sentido destacó la importancia de la vinculación con otras instituciones y la relevancia de que los planes de estudio respondan al contexto actual y las necesidades de la sociedad.

Durante la reunión, también se abordaron acciones de mejora que pueden concretarse de forma inmediata, como el mantenimiento de chapas de puertas y la atención a necesidades básicas en la Facultad.

Finalmente, como reconocimiento al esfuerzo organizativo y la disposición al diálogo, se entregaron cartas de reconocimiento a las y los integrantes de la asamblea, refrendando el compromiso de la UAEMéx con una comunicación abierta, soluciones concretas y el fortalecimiento de las condiciones académicas, culturales y de bienestar para toda la comunidad universitaria.

Acuerdos con la Facultad de de Contaduría y Administración

Previamente, la rectora Zarza Delgado, acompañada de Miriam Sierra López, de Miriam Padilla Mora, y de Evangelina Sales Sánchez, asistió a una asamblea con la comunidad estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración, en un espacio de diálogo abierto y constructivo para atender diversas inquietudes y propuestas.

Durante la reunión, se entregaron cartas de reconocimiento a la asamblea de la Facultad, así como el documento oficial de no represalias, reafirmando el compromiso institucional de respeto y garantía de derechos para todas las personas involucradas.

Asimismo, se propusieron y acordaron tres mesas de trabajo específicas, integradas por representantes de la Secretaría Académica, Jurídica y Administrativa, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los acuerdos establecidos y avanzar en la solución y mejora de los temas planteados.

Entre las propuestas de la asamblea destacaron:

El diseño de un mapa de rutas del Potrobús y el análisis de su uso para facilitar transbordos entre estudiantes y personal universitario.

Implementar un sistema de seguimiento virtual de trámites académicos a través del correo institucional, permitiendo el envío digital de documentos.

Habilitar un espacio en las instalaciones de los edificios de Los Uribe para la realización de actividades administrativas y de gestión.

Reanudar los trámites de titulación en espacios alternos, facilitando el acceso y descongestionando las áreas habituales.

Atiende demandas de la Facultad de Antropología

También, en seguimiento a las demandas presentadas por la asamblea estudiantil de la Facultad de Antropología, se llevó a cabo una mesa de diálogo con la asistencia de la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) Martha Patricia Zarza Delgado, así como las y los titulares de diversas secretarías universitarias.

Durante la reunión se entregaron cartas de reconocimiento a la asamblea estudiantil de la Facultad de Antropología por el movimiento realizado, como un gesto de apertura y colaboración en el proceso de atención a sus demandas. Asimismo, se acordó entregar materiales jurídicos y el Código de Ética Universitario, fortaleciendo el conocimiento de derechos, obligaciones y procedimientos institucionales entre los estudiantes.

En su oportunidad, la asamblea expresó diversas peticiones, destacando:

Cartas compromiso para el cuidado y protección de información en informes etnográficos y datos cuantitativos o cualitativos, incluyendo la autoría, con posible aprobación en el semestre 2025B.

Mejoras en infraestructura, como sanitarios, filtros para dispensadores de agua y mobiliario adicional, como bancas.

Instalación de cámaras de vigilancia; la revisión de recursos ya se realizó y está programada la colocación de algunos equipos.

Disponibilidad de casilleros gratuitos para estudiantes.

Apertura de espacios de cómputo y salas de trabajo, accesibles mediante solicitud de llave para uso estudiantil.

Atención psicológica inmediata para la comunidad universitaria, y facilitar el acceso a estos servicios.

Solicitud de una evaluación o análisis del espacio en relación con Protección Civil con el compromiso de entregar el reporte de resultados a la asamblea.

Prioridad para abrir el sendero seguro en Colón, con el fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes, con la propuesta de iniciar actividades a partir del 18 de agosto.

La rectora, reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual y responsable a las peticiones presentadas por la asamblea estudiantil, asegurando que las acciones acordadas se implementen de manera oportuna y con la participación activa de la comunidad universitaria.