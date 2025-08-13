Lluvias provocan efecto dominó en la conectividad aérea nacional

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Decenas de vuelos afectados en el AIC, entre cancelaciones, demoras y desvíos

Las intensas lluvias que han azotado en el centro del país desde el pasado domingo han generado un efecto dominó en la conectividad aérea nacional, impactando gravemente las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC). Durante tres días consecutivos, más de 27 vuelos han sido afectados, entre cancelaciones, demoras y desvíos, según reportes del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

Las precipitaciones en la Ciudad de México provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) en varias ocasiones. El lunes y martes por la madrugada, las operaciones fueron suspendidas desde las 2:00 horas, generando 16 vuelos desviados, 120 demoras, 3 cancelaciones y más de 19,500 pasajeros afectados.

Las lluvias alcanzaron niveles históricos, con hasta 84 mm de precipitación en el Centro Histórico en menos de una hora, lo que provocó encharcamientos severos y baja visibilidad en las pistas.

En Cancún, las afectaciones se han manifestado en múltiples rutas:

– 10 de agosto: 4 salidas nacionales demoradas y 2 llegadas internacionales en escala técnica

– 11 de agosto: 7 vuelos cancelados entre llegadas y salidas

– 12 de agosto: 8 demoras adicionales

Entre las aerolíneas afectadas destacan Volaris: vuelos desde y hacia CDMX, asimismo, Aeroméxico: múltiples rutas canceladas o demoradas y Turkish Airlines: vuelos desde Estambul con escala en Cancún.

Uno de los casos más notorios fue el desvío de un vuelo de Iberia procedente de Madrid, que no pudo aterrizar en la capital y fue redirigido a Cancún.

Las afectaciones han dejado a miles de pasajeros varados, algunos por más de 20 horas. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intervenido con más de 135 asesorías y conciliaciones, logrando recuperar más de 277,000 pesos en favor de los consumidores afectados.

Aeroméxico y otras aerolíneas han emitido comunicados solicitando al Gobierno de la Ciudad de México y a autoridades federales que tomen medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del AICM. También han pedido a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos y revisar las políticas de protección ante afectaciones.

Cateo en la Ruta de los Cenotes

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), en colaboración con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, llevó a cabo un operativo de cateo en un predio ubicado en la carretera Puerto Morelos-Leona Vicario, conocida como la “Ruta de los Cenotes”. La acción se realizó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, por posibles delitos contra el ambiente y el desarrollo urbano.

Durante la inspección del terreno, los agentes de investigación encontraron:

– Herramientas para labores de chapeo: Utilizadas posiblemente para desmontar áreas verdes.

– Maquinaria pesada para perforación de pozos: Indicio de posibles actividades de excavación irregulares.

– Retroexcavadora: Utilizada para remover tierra y materiales.

– Viviendas en construcción: Elaboradas con madera, tabique y cemento, sin autorización aparente.

Los peritos especializados documentaron y aseguraron las evidencias para su incorporación a la carpeta de investigación.

La FGE reiteró su compromiso de combatir los delitos que atenten contra el medio ambiente y el orden urbano en Quintana Roo. El predio fue asegurado y sellado oficialmente por las autoridades, garantizando que ningún acceso no autorizado altere las pruebas recabadas.

Este operativo forma parte de los esfuerzos de las autoridades estatales y federales para proteger el medio ambiente y preservar el desarrollo urbano ordenado en Puerto Morelos. La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y sancionar conforme a la ley.

Clausuran 2 salones de fiesta por venta de alcohol a menores

La Dirección de Gobernación del Estado de Quintana Roo llevó a cabo la clausura de dos salones de fiestas en Cozumel debido a la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Los establecimientos clausurados fueron “El Salón de los Abuelos” y “La Chupitería”, ubicados en la 65 avenida entre 8 y 10 sur de la colonia Centro.

Durante las inspecciones, se detectaron varias irregularidades, incluyendo:

– Venta de alcohol a menores: Se encontraron menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en los establecimientos.

– Falta de documentación: Los establecimientos no contaban con la documentación necesaria para operar.

– Incumplimiento de horarios: Los salones de fiestas no respetaban los horarios establecidos para su funcionamiento.

La Dirección de Gobernación impuso multas y sanciones a los propietarios de los establecimientos, además de la clausura temporal de los mismos. Se espera que los propietarios tomen medidas para corregir las irregularidades y cumplir con las normas establecidas.

La clausura de estos salones de fiestas es un recordatorio de la importancia de la regulación y la supervisión en la venta de alcohol, especialmente en relación con los menores de edad. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y visitantes de Cozumel.

La clausura de estos establecimientos puede tener consecuencias a largo plazo para los propietarios y para la comunidad en general. Se espera que los propietarios tomen medidas para evitar futuras sanciones y que la comunidad se beneficie de un entorno más seguro y regulado.