Mara Lezama atiende a más de 13, 649 personas en audiencias de La Voz del Pueblo

Cerró este año un recorrido por el estado, escuchando en territorio a las y los quintanarroenses

José María Morelos.- En la que fue la audiencia pública “La Voz del Pueblo” número 11 y con la que se llevó a cada uno de los municipios, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y su equipo de gabinete atendieron a mil 142 personas, 838 mujeres y 304 hombres, en el domo doble de la unidad deportiva de la colonia Miraflores, en José María Morelos.

A lo largo de este recorrido por los 11 municipios, durante las audiencias encabezadas por Mara Lezama se atendieron 13 mil 649 quintanarroenses, quienes por primera vez en la historia vieron resueltos sus asuntos en forma inmediata, sin tantas vueltas y en territorio. “La verdad estoy muy contenta, porque en este año cerramos ya todas las audiencias en todos los municipios” enfatizó.

“Estoy feliz de estar en José María Morelos, en venir a escucharlos en estas audiencias públicas. Nos sentamos, escuchamos, resolvemos. Hay cosas que son a veces más complicadas, pero para eso nos acompaña todo el gabinete, literal” añadió la Gobernadora, acompañada del presidente municipal Erik Borges Yam.

Mara Lezama recordó que este es un gobierno diferente, que no está en el escritorio, pero sí en territorio, y las épocas en que había que esperar una cita en una oficina lejana, se acabaron. “Atendemos aquí, donde está el problema”, citó.

Dijo que es una atención directa, de los tres niveles de gobierno, con la presencia de delegados de dependencias federales como la CFE y el Infonavit, que reflejan el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el transcurso de la audiencia, la gobernadora Mara Lezama entregó material deportivo a Joezer Aké Pech, de Dziuché, quien solicitó la construcción de una cancha de fútbol 7 en su comunidad.

A través de la Beneficencia Pública, la titular del Ejecutivo entregó 3 sillas de ruedas que se pueden considerar especiales: una es de vida independiente, que se hizo a la medida y peso del beneficiario; otra es silla eléctrica y la tercera, infantil.

Quienes las recibieron son Isaí Emmanuel Puc Dzul, de La Presumida; Jorge Cob Uicab, de Kantemó, y María Minelia Pantí Pec, de José María Morelos. También entregó un bastón a María Angela Colli Aguilar, de la ciudad.

MLE firma histórico acuerdo con Ceneval

Ciudad de México.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado de la República en implementar una estrategia para marcar un antes y un después en la educación de las mujeres, incluyendo a las de la zona Maya, con rumbo claro en la lucha por la igualdad sustantiva, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Mediante la firma del “Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo a Favor de la Educación Media Superior Dirigido a las Mujeres”, celebrada en Palacio Nacional, permitirá que 2 mil mujeres quintanarroenses, en una primera etapa, puedan acreditar el nivel bachillerato, también en lengua Maya, a través del programa Mujer Es Aprender, impulsado por la Semujeres.

Este acuerdo fue suscrito por la gobernadora Mara Lezama; la Directora General del Ceneval, Carmen Enedina Rodríguez Armenta; la Secretaria de las Mujeres de Quintana Roo, Esther Burgos Jiménez; la Secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda Xix Eúan; la Rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQROO), Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo; el Rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), William Briceño Guzmán y la Coordinadora del programa Mujer Es Poder, Bridget Ortega Aviña.

Con esta firma, Quintana Roo se convierte en el primer estado del país que brindará un mecanismo de acompañamiento brindado por la UAQROO a las mujeres que presentarán el examen ACREDITA-BACH del Ceneval, lo que garantizará que el porcentaje de aprobación del examen sea más alto al promedio general.