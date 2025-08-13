Demandan quitar embarcaciones abandonadas en la laguna Nichupté

Zona de alto valor ecológico y turístico

Representan un peligro por posibles filtraciones de hidrocarburos, aceites y materiales tóxicos

Cancún.- La Asociación de Náuticos de Quintana Roo lanzó un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para retirar entre 60 y 80 embarcaciones abandonadas en la laguna Nichupté, una zona de alto valor ecológico y turístico que enfrenta crecientes riesgos por el deterioro de su infraestructura náutica y la falta de seguimiento institucional.

Ricardo Muleiro López, director de la asociación, explicó que aunque la Capitanía de Puerto ya inició procesos jurídicos para liberar la disposición de las embarcaciones, aún no se ha concretado su extracción. Las embarcaciones, muchas de ellas sumergidas o en estado de abandono, representan un peligro por posibles filtraciones de hidrocarburos, aceites y materiales tóxicos, además de obstaculizar la navegación y el uso recreativo de la laguna.

“No se pueden retirar sin autorización legal, ya que tienen propietarios. Pero la mayoría ya están liberadas y listas para ser trasladadas a un sitio de disposición final”, señaló Muleiro.

Además del problema de las embarcaciones, los náuticos alertaron sobre la falta de rampas públicas de botado, especialmente en Puerto Juárez y Tajamar. La rampa de Tajamar requiere una rehabilitación integral tras los daños ocasionados por las obras del puente Nichupté. Mientras tanto, el uso de rampas privadas ha generado caos vial en la zona hotelera, debido al tránsito de remolques y embarcaciones.

Inicialmente se contempló convertir algunas embarcaciones en arrecifes artificiales, pero la idea fue descartada por inviable: la mayoría están hechas de fibra de vidrio, material que se fragmenta fácilmente y puede contaminar el ecosistema marino. Además, las corrientes podrían dispersarlas, convirtiéndolas en basura flotante.

Los náuticos prevén que la extracción podría realizarse tras la temporada vacacional, cuando se libere maquinaria utilizada en el puente Nichupté. Sin embargo, advierten que la falta de coordinación entre niveles de gobierno ha retrasado el proceso, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de uno de los cuerpos de agua más emblemáticos de Cancún.