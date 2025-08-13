Sesa aclara que sí hay recursos para fumigación contra dengue

Reclamo ciudadano por la falta de campañas

La federación define cuándo y cómo se implementan, señala Flavio Carlos Rosado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Ante el creciente reclamo ciudadano por la falta de campañas de fumigación en diversas zonas de Quintana Roo, el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, aclaró que sí existen recursos asignados para combatir el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores. Sin embargo, subrayó que la implementación de estas acciones depende de las directrices establecidas por la federación y el Instituto Nacional de Epidemiología.

Rosado explicó que los operativos de fumigación no se realizan de forma arbitraria, sino que responden a estrategias diseñadas por epidemiólogos federales. Estas se aplican en las jurisdicciones sanitarias de Chetumal y Bacalar, siguiendo rutas y calendarios específicos.

“Vamos de la mano con la federación. Ellos marcan la pauta y nosotros ejecutamos con base en sus lineamientos técnicos”, señaló el funcionario.

Desde el año pasado, el gobierno estatal ha invertido cerca de 777 millones de pesos en acciones contra el dengue, incluyendo:

– Arrendamiento de 49 vehículos para brigadas de vectores

– Adquisición de maquinaria especializada para fumigación

– Contratación de personal técnico y operativo

Estas medidas han permitido que, hasta agosto de 2025, se hayan registrado únicamente 83 casos de dengue en el estado. No obstante, Rosado evitó precisar cuántos de estos casos corresponden a dengue clásico o grave, ni el número de fallecimientos relacionados.

La ciudadanía ha solicitado mayor presencia de brigadas en colonias y comunidades rurales, especialmente tras las lluvias que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Aunque el secretario reconoció la preocupación social, insistió en que las decisiones deben basarse en criterios técnicos y epidemiológicos.

Jornada Nacional contra las Adicciones

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Quintana Roo se sumó a la Jornada Nacional contra las Adicciones, una iniciativa impulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud y replicada simultáneamente en las 32 entidades federativas. En Quintana Roo se organizaron actividades en Bacalar y José María Morelos con el objetivo de promover estilos de vida saludables, prevenir el consumo de sustancias nocivas y fortalecer la cultura de paz en las comunidades.

El evento principal fue la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, coordinada por el Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), dirigido por Alma Alvarado Moo. Jóvenes, familias y autoridades locales participaron activamente en ambas sedes, generando espacios recreativos y simbólicos que visibilizan el papel de las juventudes como agentes de cambio.

Además de las actividades deportivas, los participantes realizaron donaciones de útiles escolares que beneficiarán a estudiantes de comunidades vulnerables:

En Bacalar, los insumos fueron destinados a jóvenes de Chacchoben, Pedro A. Santos y Ca’an Lumil.

En José María Morelos, las donaciones apoyarán a la Casa Comunitaria del Estudiante Indígena Itsamnaj, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y desarrollo académico.

Estas acciones se enmarcan en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, promovido por el gobierno estatal, que busca construir comunidades más seguras, inclusivas y solidarias. La jornada reafirma el compromiso institucional con la prevención de adicciones desde un enfoque comunitario y participativo.