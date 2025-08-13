Recale de sargazo afecta al medio ambiente y a la economía local

La Secretaría de Marina redobla esfuerzos en las playas de Mahahual y Xcalak

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal. – Como parte de la Estrategia de Atención al Sargazo 2025, la Secretaría de Marina (Semar) informó que recolectó más de 210 toneladas de sargazo en las playas de Mahahual y Xcalak, ubicadas en el municipio de Othón P. Blanco. Esta acción forma parte de un esfuerzo coordinado para mitigar los efectos ecológicos y económicos del recale masivo de la macroalga en la región.

Entre el 2 y el 8 de agosto, 71 elementos de la Décima Primera Zona Naval participaron en las labores de limpieza, junto con 80 civiles, entre ellos restauranteros, empresarios y prestadores de servicios turísticos. La colaboración interinstitucional y comunitaria ha sido clave para mantener las playas del sur del estado en condiciones óptimas.

“La presencia del sargazo afecta no solo el medio ambiente, sino también la economía local y la actividad turística. Por eso, trabajamos en conjunto para contenerlo”, señaló personal de Semar.

Tecnología y logística desplegada:

– Se utilizaron maquinaria especializada y equipos manuales para la recolección.

– Se mantienen instalados 2,265 metros de barreras de contención antisargazo, diseñadas para evitar que la macroalga alcance la costa.

– Las acciones se complementan con monitoreo satelital y patrullajes marítimos.

La acumulación de sargazo puede alterar el equilibrio ecológico costero, afectar la pesca artesanal y disminuir la afluencia turística. Xcalak, que anteriormente había sido relegado en las estrategias de atención, ahora recibe apoyo activo para evitar que sus playas queden cubiertas por el alga, lo que pone en riesgo la economía local basada en el turismo y la pesca.

Sargazo no ha afectado al turismo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la presencia de sargazo en las playas de Quintana Roo no ha tenido un impacto significativo en el turismo en la región. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó el trabajo conjunto entre el gobierno federal, estatal y empresarios para abordar la situación.

La mandataria detalló que su gobierno trabaja en tres ejes para atender el problema del sargazo:

– Contención y limpieza*: Se están utilizando barreras y maquinaria especializada para impedir que el sargazo llegue a las playas y mantenerlas limpias.

– Investigación*: Un grupo de investigación encabezado por la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, analiza las causas de la llegada del sargazo a las playas mexicanas y busca colaboración internacional para enfrentarlo.

– Aprovechamiento*: Se busca darle un uso productivo al sargazo, como generar energía o fabricar tabiques, para evitar que se convierta en un problema ambiental mayor.

Aunque el fenómeno del sargazo ha alcanzado niveles históricos en 2025, con más de 40 millones de toneladas métricas en el Atlántico tropical, Sheinbaum aseguró que no hay evidencia de que haya disminuido el turismo en Quintana Roo. La presidenta destacó que el turismo es un sector importante para la economía mexicana y que su gobierno trabaja para incrementarlo, con el objetivo de convertir a México en el quinto país más visitado del mundo para 2030.

Sheinbaum reconoció que no es claro cuál es la causa del sargazo, pero se están explorando teorías relacionadas con la deforestación en la Amazonia y el cambio climático. La mandataria enfatizó la importancia de la colaboración entre los gobiernos federal y estatal, así como con los empresarios, para abordar este desafío y encontrar soluciones sostenibles.

El pronóstico de sargazo en Quintana Roo para los próximos días es difícil de determinar con precisión, ya que las condiciones ambientales como las corrientes y los vientos pueden influir en la llegada del sargazo a las playas. Sin embargo, hay algunas tendencias climáticas y condiciones actuales que podrían ser relevantes:

– Jueves 14 de agosto: Chubascos y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas máximas de 36°C y mínimas de 23°C.

– Viernes 15 de agosto: Chubascos y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas máximas de 35°C y mínimas de 22°C.

– Sábado 16 de agosto: Chubascos y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 22°C.

Algunas playas de Quintana Roo han reportado cantidades significativas de sargazo en los últimos meses. Algunas de las playas más afectadas en Cancún incluyen:

– Playa Coral: Sargazo excesivo

– Playa Gaviota Azul: Sargazo abundante

– Playa Delfines: Sargazo moderado