Quintana Roo busca homologar a la policía turística en los 11 municipios

Unificarán protocolos

Busca mejorar atención, seguridad y recuperar la confianza de los turistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– Con el objetivo de mejorar la atención, seguridad y confianza de los turistas nacionales y extranjeros, el Gobierno de Quintana Roo ha lanzado una propuesta para homologar la Policía Turística en los 11 municipios del estado. La iniciativa, presentada en la más reciente reunión de la Mesa de Seguridad Turística, busca consolidar un modelo estatal que unifique protocolos, imagen institucional y capacidades operativas de los cuerpos policiales dedicados a la atención turística.

Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo estatal, explicó que la homologación contempla dotar a los elementos de un mismo uniforme, formación bilingüe, capacitación especializada y protocolos comunes de actuación. “Lo que se busca, por instrucción de la gobernadora Mara Lezama, es que el turista tenga certeza de que la autoridad a la que se acerque puede resolver su situación con profesionalismo y empatía”, señaló Cueto.

La propuesta incluye:

– Uniformidad visual y operativa: Todos los elementos portarían el mismo uniforme y distintivos en cualquier destino turístico del estado.

– Capacitación bilingüe: Se reforzará el dominio del inglés y otros idiomas para facilitar la atención a visitantes internacionales.

– Protocolos estandarizados: Se establecerán procedimientos comunes para vigilancia, orientación, atención a emergencias y resolución de conflictos.

– Coordinación intermunicipal: Se busca mejorar la comunicación entre municipios para ofrecer respuestas más rápidas y articuladas.

– Cobertura ampliada: Se pretende extender la presencia de la Policía Turística en zonas de alta afluencia como playas, centros históricos, terminales y atractivos naturales.

La homologación no es una idea aislada. Estados como Coahuila, Tamaulipas, Querétaro y Yucatán han implementado modelos similares con resultados positivos en seguridad y atención al visitante. En estos casos, la Policía Turística opera bajo un sistema unificado que ha permitido mejorar la imagen institucional, reducir incidentes y elevar la percepción de seguridad entre los turistas.

Además de tareas de seguridad, los elementos de la Policía Turística en Quintana Roo tendrán funciones de orientación, prevención de fraudes, atención a víctimas y canalización de denuncias. Se prevé que trabajen en coordinación con plataformas como Guest Assist, reconocida por el Departamento de Estado de EU como herramienta confiable para turistas en México.

La homologación representa un paso estratégico para consolidar a Quintana Roo como un destino turístico seguro, profesional y acogedor. En un contexto de creciente competencia internacional y retos de seguridad, contar con una fuerza policial especializada y coherente puede marcar la diferencia en la experiencia del visitante.

Sheinbaum viajará a Guatemala y Belice

En un movimiento diplomático clave para la región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este viernes 15 de agosto encabezará la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” desde la capital quintanarroense, Chetumal, antes de emprender una gira internacional que incluye reuniones bilaterales con los mandatarios de Guatemala y Belice.

Durante su conferencia del lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que viajará la noche del jueves hacia el sur del país, donde iniciará actividades en Chetumal. Posteriormente, se trasladará a Guatemala para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, quien la invitó personalmente a sostener un encuentro diplomático. La visita será breve, de apenas unas horas, y marcará el primer viaje oficial de la mandataria mexicana al país centroamericano.

Tras su estancia en Guatemala, Sheinbaum regresará a territorio mexicano para recibir en Calakmul, Campeche, al primer ministro de Belice, John Briceño. En ese punto se llevará a cabo una reunión trilateral entre México, Guatemala y Belice, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación en temas estratégicos como desarrollo regional, comercio transfronterizo, seguridad en la frontera sur, migración y derechos humanos e intercambio cultural y educativo.

Aunque no reveló detalles específicos, Sheinbaum anticipó que se anunciarán “acuerdos muy interesantes” derivados de estas reuniones, los cuales forman parte de su estrategia de integración regional.

Además, la mandataria informó que solicitará a la Comisión Permanente del Congreso el permiso correspondiente para ausentarse del país, como lo establece la Constitución mexicana en casos de visitas oficiales al extranjero.

Con esta gira, el Gobierno de México busca consolidar una agenda de cooperación con sus vecinos del sur, en un momento clave para la región. La visita refuerza el compromiso de Sheinbaum con una política exterior activa, basada en el respeto mutuo, el desarrollo compartido y la diplomacia directa.