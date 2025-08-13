Por primera vez, EU advierte de riesgos de terrorismo en México

Actualización de alerta de viaje

En 30 estados existe algún grado de inseguridad, de acuerdo con el Departamento de Estado

En medio de un clima de inseguridad generado por grupos delictivos en varias zonas de México, el Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos de riesgo de incidentes de violencia terrorista en 30 de los 32 estados mexicanos, como parte de la actualización de su alerta anual de viaje, por lo que para Washington en casi todo el país existe algún grado de peligro por esta situación.

A diferencia de la anterior alerta publicada en septiembre de 2024, que sólo advertía riesgos de crimen y secuestro, la última publicación incluye por primera vez el riesgo de atentados terroristas en el territorio mexicano.

«En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados», dice la alerta publicada por el Departamento de Estado.

En la alerta, el gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.

Por estas mismas razones pide reconsiderar a los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

La alerta incluye a otros 16 estados, donde piden tener mayor precaución al viajar, estos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Sólo Yucatán y Campeche están exentos de advertencias por seguridad, clasificados en el nivel más bajo de riesgo, lo que indica que son considerados seguros para viajar.

Las alertas, que varían en nivel de riesgo, incluyen advertencias por delitos como secuestros, homicidios, robos y extorsiones, especialmente en regiones donde operan organizaciones criminales.

El gobierno estadounidense recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones, evitar ciertas áreas y mantenerse informados mediante fuentes oficiales antes y durante su viaje a México.

Sinaloa, en la mira

Este domingo 10 de agosto fue el segundo día más violento en Sinaloa desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, según muestran cifras oficiales.

En total, se registraron 17 homicidios dolosos el domingo en Sinaloa, más que en cualquier otra entidad del país, indican las cifras del Gobierno de México. (Los homicidios dolosos se refieren a las muertes ocurridas de manera violenta, por lo que son uno de los indicadores más específicos para medir la violencia en determinado lugar).

Desde octubre del año pasado, ningún otro día en Sinaloa había sido tan violento, excepto por el 30 de junio de 2025, cuando se registraron 30 homicidios dolosos, el día más violento en el estado desde que Sheinbaum asumió el cargo de presidenta, de acuerdo con estadísticas oficiales recabadas por CNN.

Sobre la situación del domingo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, dijo este martes que fueron dos enfrentamientos entre células criminales los que subieron de manera particular las cifras de homicidios dolosos en ese estado.

Clasificación de alertas

Las restricciones de viaje se clasifican en cuatro: Tome las precauciones normales; Tenga más cuidado; Reconsiderar los viajes y No viajar.

En la categoría No viajar (rojo) entran los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

En el nivel 3 de Reconsiderar el viaje (anaranjado) está Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Para la alerta Tenga mayor precaución (amarillo), no hay restricciones específicas de viaje. Esos estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Finalmente, en el nivel Tome las precauciones (azul) se encuentran los estados de Campeche y Yucatán.

Restricciones impuestas a empleados del gobierno estadounidense No viajar entre ciudades después del anochecer.

Utilizar únicamente taxis de sitios regulados o servicios de aplicación como Uber o Cabify, evitando abordar vehículos en la calle.

Evitar desplazarse en solitario, especialmente en zonas aisladas.No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas, ni entre la frontera México–Estados Unidos y el interior del país, salvo algunas excepciones limitadas.