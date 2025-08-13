PRD mexiquense se manifiesta en contra de elevar las tarifas en el transporte público

“Es deficiente, caro e inseguro”

Valle de México. – Líderes partidistas, síndicos, regidores y militantes del PRD respaldaron la negativa de ese instituto político a que haya aumento de tarifas en la entidad mexiquense.

El presidente del sol azteca, Arturo Piña García, señaló en entrevista estar en contra del posible incremento en la tarifa del transporte público, que de acuerdo con versiones periodísticas, podría oscilar entre los 2 y 3 pesos en las próximas semanas.

“El transporte público en el Estado de México es uno de los peores evaluados del país; es deficiente, caro e inseguro, millones de mexiquenses, especialmente en el Valle de México, padecen a diario recorridos que superan las dos horas para llegar a sus empleos o a sus hogares, no es justo ni sensato pensar en aumentar el costo del pasaje cuando el servicio no ha tenido mejoras sustanciales” sostuvo, Piña García.

En este sentido dijo que “subir el precio del pasaje, en estas condiciones, sería un golpe directo a la economía de las familias trabajadoras; un aumento de 2 pesos por viaje significaría para una familia de cuatro integrantes, dos padres que salen a trabajar y dos hijos que acuden a la escuela, un gasto extra de 320 pesos al mes.

Si el incremento fuera de 3 pesos, el impacto subiría a 480 pesos mensuales, sin que ello garantice mejoras en el servicio, eso tomando en cuenta que solo empleen 2 unidades del transporte público por persona, pero hay muchos casos en los que las personas transbordan en más de 2 unidades al día, por lo cual el aumento sería un duro golpe directo a la economía de las familias”, expuso.

Al fijar su postura sobre este tema, Piña García consideró que se debe definir una estrategia para mejorar las unidades, las cuales representan un riesgo por sí mismas para la ciudadanía; proyectos como el Mexibús o Cablebús han sido ampliamente sobrepasados por la cantidad de personas que se trasladan diario a la CDMX, la única opción viable es invertir en una red de Metro para el Estado de México.

Por último, aseveró que en las últimas dos décadas los incrementos al pasaje se han autorizado con argumentos técnicos y económicos, siempre a favor de los concesionarios, ya que pocas veces se traducen en mejoras del servicio.