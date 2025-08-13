No más normalización de la violencia: Anuar Azar Figueroa

Indignación por caso Fernandito

Naucalpan, Méx.- Con tristeza e indignación recibimos la noticia del asesinato de Fernandito, un niño de cinco años que fue secuestrado y asesinado por una deuda familiar de mil pesos en los Reyes La Paz. Estos hechos demuestran la normalización de la violencia en la que vive la sociedad mexicana y la negligencia de las autoridades al dejar en total estado de vulnerabilidad a los mexicanos.

Así lo expresó el presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, al agregar que la noticia conmocionó a todo México y una lamentable realidad, es que casos así ocurren diariamente en toda la entidad.

Las víctimas son mujeres, niños, hombres, adultos mayores, jóvenes; no respeta edades ni procedencia, y quedan en impunidad por causa de la indolencia y la corrupción. Son miles de casos en los que familias y víctimas acuden con las autoridades, ya sean fiscalías, DIF o centros de justicia cívica, buscando ayuda y no son atendidos; esta omisión da por resultado la pérdida de vidas humanas.

Resaltó que los funcionarios irresponsables sean despedidos o ellos mismos renuncien no soluciona el problema. Por eso en el PAN Edomex, exigimos además de humanidad por parte de las autoridades, tres acciones concretas:

1. Agravar las penas para los funcionarios que por su complicidad u omisión pongan en riesgo la vida o de por resultado la muerte de víctimas y denunciantes.

2. Protocolos de atención no solo con perspectiva de género, sino para toda persona, para que en cualquier oficina pública puedan canalizar y proteger a posibles víctimas.

3. Programas estatales y municipales para combatir la violencia desde la reconstrucción del tejido social de manera integral: familia, trabajo y educación.

Por su parte, el séptimo regidor de los Reyes la Paz, Rodrigo Farfán, en sesión de Cabildo, solicitó a la Fiscalía del Estado de México y a la presidenta municipal ejercer todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, además propuso encabezar programas que pongan en el centro a la familia para fortalecer a la comunidad.