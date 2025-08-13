Llama el Partido del Trabajo a diputados a abolir la prostitución

Foro Alterno Feminista en San Lázaro

Toluca, Méx.- En el Foro Alterno Feminista realizado en la Cámara de Diputados, la integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo (PT), Angélica Rivadeneyra Villarreal, exhortó a las y los legisladores de todas las fuerzas políticas tanto federales como locales a pronunciarse de manera contundente y pública por la abolición de la prostitución.

Rivadeneyra Villareal consideró que esta práctica constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, afectando principalmente a mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, advirtió que, según datos de la ONU Mujeres, más del 90% de las personas en situación de prostitución son mujeres y niñas, y que, de acuerdo con la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres (CATW), entre el 60% y el 75% han sufrido violaciones sexuales reiteradas.

“Estamos hablando de un sistema de violencia que no sólo degrada, sino que mata: estudios internacionales muestran que las mujeres en prostitución tienen 12 veces más probabilidades de ser asesinadas que el resto de la población femenina”, enfatizó.

La dirigente petista subrayó que, en muchos casos, las víctimas no logran sobrevivir a sus prostituyentes o son asesinadas por los consumidores de prostitución. Organismos como la Organización Mundial de la Salud han documentado que la esperanza de vida de las mujeres en prostitución puede ser hasta 20 años menor que la media, debido a la violencia física, sexual y psicológica, así como al consumo forzado de sustancias y las condiciones insalubres en que son obligadas a vivir.

Reiteró que la prostitución no es un trabajo, sino una forma extrema de explotación basada en la desigualdad y la violencia de género, por lo que instó a que el Congreso de la Unión y los congresos locales asuman un compromiso histórico para legislar con una visión abolicionista. “La dignidad humana no se vende, y el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas y no a quienes lucran con su cuerpo y su vida”, puntualizó.