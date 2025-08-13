Entrega de la Tarjeta Joven en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció la entrega de la Tarjeta Joven, con apoyo mensual para pasajes a alumnos universitarios del municipio, cuyo objetivo es evitar que deserten por falta de recursos para continuar sus estudios. En el marco del Día Internacional de las Juventudes, Cisneros Coss reconoció en la explanada municipal a jóvenes ecatepenses de entre 12 y 29 años de edad que han destacado en diversos rubros, cuyos tres primeros lugares recibieron premios económicos de 30 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente, y la Presea Orgullo Ecatepec. Rebeca Guadalupe Jaramillo García, estudiante universitaria de 22 años de edad destacada en el campo de la robótica, obtuvo el primer lugar; segundo lugar Gabriel Iván Ortega López, de 29 años, por su labor en el área de biotecnología médica, y Ángel Eduardo Valdés Rangel, de 13 años, ganó el tercer lugar por su misión de proteger el medio ambiente y crear el jardín polinizador más grande de Ecatepec.