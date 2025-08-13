Elías Medina lanza su nuevo tema “Premio de Consolación”

Disponible en plataformas digitales

Tendrá presentaciones los días 24 y 25 de octubre en El Cantoral

El cantautor Elías Medina estrenó su nuevo sencillo “Premio de Consolación”, como antesala a sus presentaciones en la Ciudad de México los próximos 24 y 25 de octubre en El Cantoral. El lanzamiento ocurre mientras continúa su gira internacional.

En entrevista, Medina compartió que esta canción mantiene el sello emocional que caracteriza su obra “Esta canción, como muchas otras mías, habla de revancha y desamor. Es ese momento en el que le dices a tu expareja que, aunque se le vea muy feliz, jamás volverá a vivir lo que vivió contigo. A pocos días de su estreno, la gente la ha recibido con mucho cariño. Me llena de orgullo, porque, aunque mis canciones no son de corte clásico, y el amor o el desamor a veces parecen pasados de moda, el público las abraza con emoción.”

El tema se mantendrá como sencillo, ya que Medina ha optado por una estrategia de lanzamientos mensuales “Estamos trabajando sencillo por sencillo, mes con mes, que es como se mueve el negocio actualmente. Aunque suelo lanzar álbumes con concepto, habrá uno nuevo en octubre y otro a principios del próximo año. Mientras tanto, las canciones seguirán saliendo poco a poco como sencillos.”

Sobre su proceso creativo, el cantautor confesó que las experiencias difíciles en el amor han sido una fuente constante de inspiración “Creo que las canciones más honestas son las que muestran vulnerabilidad. No me da pena decir que me ha ido muy mal en el amor muchas veces, y eso me ha dado mucho qué contar. No siempre se está mal, pero cuando lo estás, salen diez canciones; cuando estás bien, apenas una.”

Respecto a su gira, Medina se mostró entusiasmado “Estoy feliz. Estamos recorriendo todo México y Estados Unidos. En la Ciudad de México tenemos fechas el 24 y 25 de octubre en El Cantoral, y algunas zonas ya están agotadas, ¡a más de dos meses del evento! Me emociona tener un fin de semana con el lugar lleno.”

Además de México y Estados Unidos, su gira incluye presentaciones en Guatemala, Colombia, Perú, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades de la República Mexicana.

Medina también reflexionó sobre el reto de pasar de compositor a intérprete “Lo más difícil ha sido romper el paradigma de que los compositores no pueden tener una carrera como cantantes. Antes solo era compositor, y no recuerdo a alguien del regional mexicano que haya hecho esa transición. Hoy la gente me conoce más como cantante que como compositor. Lo más complicado fue que me dieran la oportunidad de cantar.”

Para cerrar, Elías invitó al público a seguirlo en redes sociales “Quiero recordarles que me encuentran como Elías Medina Oficial en todas las plataformas, y también tengo una página que se llama lasonrisachueca.com. Ahí pueden conocer más sobre mi carrera.”

Los boletos para sus presentaciones en El Cantoral aún están disponibles a través del sistema Ticketmaster.