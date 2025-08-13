México entregó a EU otros 26 narcotraficantes de alto perfil

Segundo envío en este año

Seguían operando desde cárceles, confirma el secretario de Seguridad, García Harfuch

En el segundo envío de este año, el gobierno de México entregó este martes a 26 señalados narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de alto perfil de los dos principales cárteles mexicanos.

En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había entregado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Entre los transferidos este martes se encuentran capos de “alto perfil” de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales”.

El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal.

Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta”, quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.

En Estados Unidos ya están presos otros capos como los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, en espera de ser procesado.

La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado “El Chavo Félix” y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintos bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del Cártel de Sinaloa.

Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado.

Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio “bajo solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”.

La operación “es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, destacó el embajador estadounidense, Ronald Johnson, al expresar su agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Riesgo a la seguridad

Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país.

El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.

Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.

El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo.

Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.

Seguían operando desde cárceles

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las 26 personas que estaban recluidas en México y que fueron enviadas a Estados Unidos ayer por la tarde seguían dirigiendo actividades ilícitas desde prisión, por lo que se determinó su traslado, afirmó

Estos delincuentes de alto perfil continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas (…) Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar funcionarios y extender redes de intimidación, lo que representaba un riesgo», indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Además indicó que había litigios impulsados por los detenidos con los que buscaban ser trasladados a penales de menor seguridad, lo que afirmó, constituía un riesgo de que extendieran sus actividades criminales o incluso, de fuga.

Habían litigios y recursos legales para buscar la liberación anticipada, lo que significaría un retroceso», sostuvo.