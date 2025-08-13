“Los Marihuanólogos”: Comedia irreverente en el Foro Shakespeare

Un toque de comedia… y crítica social

Una bocanada de aire fresco y humo cómico en el teatro mexicano

Por Arturo Arellano

En una época donde el humor se enfrenta a los límites de lo políticamente correcto, Los Marihuanólogos se presenta como una bocanada de aire fresco (y humo cómico) en el teatro mexicano. Esta obra, escrita y dirigida por Sergio Ochoa, se ha convertido en un fenómeno de viernes por la noche en el Foro Shakespeare, gracias a su mezcla de sátira, improvisación y crítica social. Con un elenco de lujo y una premisa provocadora, el montaje invita al público a reírse de sí mismo y de los tabúes que rodean el consumo de cannabis.

Sergio Ochoa, quien interpreta a Tony en la obra Los Marihuanólogos, compartió en entrevista que el montaje se presenta todos los viernes en el Foro Shakespeare, ofreciendo una experiencia teatral única que mezcla humor, sátira y reflexión sobre el universo de la cannabis.

“Es un espectáculo muy divertido. La premisa es que tres supuestos expertos en cannabis dan una conferencia, pero todo se sale de control porque les pega la hierba. Se vuelve algo hilarante y espontáneo”, explicó Ochoa.

La obra, escrita y dirigida por el propio Sergio Ochoa, cuenta con las actuaciones de Arath de la Torre (como Ciro), Claudio Herrera (como Hugo) y Ochoa (como Tony). Juntos interpretan a tres amigos que comparten anécdotas, ironías y situaciones absurdas en torno al consumo de marihuana, sin hacer apología de su uso “No queríamos personajes estereotipados del reggae, sino más actuales: jóvenes adultos con mucha energía, ocurrentes, blancos. Es una obra para todo tipo de público. No decimos si la hierba es buena o mala, solo la usamos como pretexto para hacer comedia”, añadió el actor.

La puesta en escena se caracteriza por su humor irreverente y sin censura, pero también por su capacidad para tocar temas relevantes desde una perspectiva crítica. Ochoa subraya que la comedia es una herramienta poderosa para hablar de lo que incomoda “La comedia es una observación sobre la sociedad. Últimamente la gente abusa de ofenderse y eso rompe la libertad de expresión. Pero hay temas que deben ponerse sobre la mesa, y aquí lo hacemos con inteligencia y respeto.”

Sobre su personaje, Tony, Ochoa comenta que es un joven divertido, obsesionado con la idea de que “le da la pálida” cada vez que fuma. A partir de esa premisa se desarrolla gran parte del humor de la obra m“Mi perspectiva sobre la hierba no ha cambiado. No estoy en contra, pero trato de entender a quienes sí lo están. Creo que puede ser relajante y útil para dolores musculares, pero el abuso, como con cualquier cosa, puede ser perjudicial.”

La respuesta del público ha sido espectacular. “Estamos sorprendidos porque entienden el concepto: es un show que divierte y entretiene. Hay muchas risas, aplausos, y quienes ya la vieron la recomiendan, que es lo más importante”, dijo Ochoa.

La obra se presenta todos los viernes de agosto a las 20:30 horas en el Foro Shakespeare. Tiene una duración aproximada de 85 minutos y está recomendada para mayores de 15 años “Trabajar con Arath y Claudio ha sido increíble. Son personas muy profesionales. Me enorgullece compartir el escenario con ellos. Se necesita disciplina para lograr un show de comedia profesional.”

Sede, funciones y boletos Lugar: Foro Shakespeare, Zamora 7, Col. Condesa, CDMX, C.P. 06140 Temporada: Del 1 al 29 de agosto de 2025 Funciones: Todos los viernes a las 20:30 horas Duración: 85 minutos aproximadamente Clasificación: Mayores de 15 años Boletos: Entrada general: $500 MXN Preventa: $350 MXN (hasta el 31 de julio) Compra en línea: boletos.shakespeareycia.com También disponibles en taquilla del teatro