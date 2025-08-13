El número de pobres se redujo en 8.3 millones en 2024, reporta Inegi

Pasó de 9.1 a 7 millones de personas

Casi 30 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que por primera vez la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas a nivel nacional entre 2022 y 2024, lo que significó que 8.3 millones de personas salieran de esta condición en dicho periodo.

En este periodo, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 36.3% a 29.6%, en otras palabras, el año pasado, casi 30 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema disminuyó de 7.1% en 2022 a 5.3% en 2024. Lo anterior indica que, el número de personas en pobreza extrema pasó de 9.1 a 7.0 millones de personas en dicho periodo.

Esta información ofrece un panorama sobre la situación de la pobreza en la población en cuanto a las barreras para ejercer sus derechos sociales y la adquisición de una variedad de bienes para la satisfacción de sus necesidades esenciales.

Por ejemplo, el porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 50.2% a 48.2% entre 2022 y 2024; lo que equivale en número de personas pasar de 64.7 a 62.7 millones en esta situación, respectivamente, sigue siendo la carencia con mayor incidencia en pobreza.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 39.1% a 34.2% entre 2022 y 2024, lo cual representa un cambio de 50.4 a 44.5 millones de personas en esta situación, respectivamente.

El porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 18.2% a 14.4% entre 2022 y 2024, es decir, de 23.4 a 18.8 millones de personas en esta situación, en este periodo.

Si sólo se considera la pobreza por el nivel de ingresos, se tiene que entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria) pasó de 43.5% a 35.4%, es decir, el número de personas en esta situación pasó de 56.1 a 46.0 millones.

El porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) pasó de 12.1% a 9.3%, entre 2022 y 2024, lo que representó un cambio de 15.5 a 12.1 millones de personas que no tienen el ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria.

En cuanto a las las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza fueron:

Chiapas, con 66.0 por ciento.

Guerrero, con 58.1 por ciento.

Oaxaca, con 51.6 por ciento.

Veracruz, con 44.5 por ciento.

Puebla, con 43.4 por ciento.



En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos de este rubro fueron:

Baja California, con 9.9 por ciento.

Baja California Sur, con 10.2 por ciento.

Nuevo León, con 10.6 por ciento.

Coahuila, con 12.4 por ciento.

Sonora, con 14.1 por ciento.