El próximo mes se conocerá el diseño de vehículos eléctricos

Presentan emblema en la mañanera

Participan científicos del IPN, el Tecnológico Nacional de México y la UNAM, destaca la presidenta Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó el emblema de la armadora mexicana de vehículos eléctricos Olinia.

Se trata de una liebre alebrije que simboliza inteligencia práctica, adaptabilidad, aprovechamiento eficiente de la energía, libertad de movimiento y el vuelo de la innovación. Además, informaron que en septiembre se develará el diseño de los primeros vehículos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Olinia es un proyecto de diseño nacional para impulsar la electromovilidad a un costo menor a cualquier versión comercial, en el que participan científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Es un proyecto muy hermoso, son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, que se están concentrando ya en Puebla desde hace ya meses, y su objetivo es tener los primeros vehículos Olinia a mediados del próximo año, esa fue la tarea que les dimos, para que a partir de ahí podamos empezar a desarrollar la producción de estos vehículos, ¿qué características tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier hogar o de cualquier lugar, y deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Asimismo, puntualizó que el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari, el cual ya tiene tres sedes en Puebla, Jalisco y Sonora, avanza en la generación de semiconductores, los cuales informó, serán utilizados particularmente en el diseño de equipos médicos.

El coordinador del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, señaló que se ofrecerá una movilidad sin emisiones al alcance de todos los mexicanos, por lo que se trabaja, como un primer paso, en dos tipos de vehículos eléctricos hechos en México, que serán herramientas seguras, cómodas y rentables:

Vehículo de transporte de pasajeros: será una alternativa al mototaxi, ofrecerá mayor comodidad y amplitud.

Vehículo de uso comercial para reparto: ayudará a acelerar el crecimiento de pequeños negocios.

Destacó que estos vehículos serán eléctricos, ligeros pero con la potencia suficiente para subir pendientes, podrán recargarse en cualquier enchufe convencional y su costo de operación será menor al de cualquier coche convencional que use gasolina e incluso al de una moto.

“Envío de capos es por seguridad, no por petición de EU”

En otro tema, Sheinbaum Pardo afirmó que el traslado de 26 personas vinculadas a organizaciones criminales a Estados Unidos es por la seguridad del país y no por una petición del gobierno de Donald Trump.

«Lo que sí podemos decirles es que, en todos estos casos, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones.

«Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas, y ya el Gabinete de seguridad a las 11 podrá darles más explicaciones», comentó Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal explicó que el envío de los 26 reos no fue debido al acuerdo que se tiene en materia de seguridad con EU, sino parte de un análisis del propio Consejo de Seguridad de México.

Confianza de contribuyentes en uso de recursos: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el incremento en los ingresos tributarios del 7.2 por ciento en los primeros siete meses del año, reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es gracias a que la población sabe que se usan bien los recursos y “no se está robando el dinero”.

Recalcó que “desde los grandes empresarios, con sus excepciones que ya conocemos, también están pagando sus impuestos, igual que el contribuyente menor”.

Al referirse a este tema dentro de su conferencia de prensa matutina, agradeció a todos los contribuyentes por el pago de impuestos y derechos.

“Hay una buena recaudación gracias a que la gente está pagando sus impuestos, y saben que los usamos bien, que nadie se está robando el dinero, sino que se está aplicando en programas de bienestar, en salud, en educación, en programas de vivienda y en obra pública, como los trenes, los proyectos de agua, las carreteras y también en investigación y desarrollo tecnológico”, indicó la mandataria.

Además, precisó que de enero a junio se ha reportado un ingreso de 180 mil millones de pesos adicionales en las aduanas.