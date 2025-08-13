Inicia Clara Brugada la entrega de tarjetas para útiles y uniformes escolares

Inversión de mil 275 millones de pesos

Beneficio a un millón 250 mil estudiantes de nivel básico de la CDMX

Con una inversión de mil 275 millones de pesos (mdp), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puso en marcha el Programa de Tarjetas para Útiles Escolares y Uniformes, que beneficiará a un millón 250 mil estudiantes de primarias y secundarias públicas de la ciudad.

“Estamos contentos porque arrancamos la entrega de las tarjetas que apoyan la compra de útiles escolares y también de uniformes a todos los estudiantes de educación básica, primaria, secundaria y también estamos el día de hoy iniciando un proceso de entrega, en este caso sólo a los estudiantes de secundaria”, indicó.

Desde el Estadio GNP, en La Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, Brugada Molina anunció que este día se entregan 20 mil tarjetas y durante la semana se entregarán 347 mil en las escuelas. Este programa, añadió, es un apoyo más a la población de la ciudad, porque es imprescindible garantizar un apoyo para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

“El Gobierno de la Ciudad, en estos días va entregar un millón 250 mil tarjetas que apoyan la compra de útiles escolares para todos los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad (…). De esta manera no hay distinción, no hay discriminación para que la gente, como padres de familia, puedan resolver el problema básico de que los hijos y las hijas vayan al colegio”, afirmó.

La jefa de Gobierno mencionó que la inversión de las tarjetas del programa para útiles y uniformes escolares se suma a los 11 mil mdp que el Gobierno de la Ciudad de México invertirá durante todo el año en educación, esto con el fin de garantizar el acceso a este derecho para las y los estudiantes de nivel básico.

Recordó que actualmente en la ciudad se cuenta con los programas Mi Beca para Empezar, destinada a estudiantes de jardín de niños y hasta secundaria, retomado por el gobierno federal; el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela, para el mejoramiento de la infraestructura de los planteles, así como el programa de Aulas Digitales, para que cuenten con computadoras nuevas.

También se ha impulsado el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, que promueve el aprendizaje de instrumentos musicales; el de Vida Plena Corazón Contento, como apoyo a la salud mental, y el programa Educación Utopía, que consiste en llevar a escuelas públicas actividades culturales, deportivas, artísticas, de ciencia y tecnología e idiomas, desde el náhuatl hasta el chino u otro que la juventud requiera.