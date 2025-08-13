Lotería Nacional celebra con billete conmemorativo 32 años de la Nueva Viga

En el corazón de Iztapalapa

“Al dedicar este sorteo a la Nueva Viga, honramos su papel en la economía, la cultura gastronómica y la identidad de nuestra nación”, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

El Sorteo Zodiaco No. 1715 tiene un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y se realizará el 17 de agosto a las 20 horas

Ubicada en el corazón de Iztapalapa, la Nueva Viga se ha posicionado como el primer centro distribuidor de pescados y mariscos más grande de América Latina y el segundo del mundo, en el marco de su 32 aniversario, Lotería Nacional emite el billete del Sorteo Zodiaco No. 1715 para difundir su importancia como el punto donde se comercializa el 60% de la producción nacional de especies de mar a todo México.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, mencionó que el billete enmarca 32 años de esfuerzo y trabajo que sostiene economías, un puerto sin mar que desde la madrugada moviliza a hombres y mujeres, que tienen como prioridad ofrecer productos frescos y en fechas como la Cuaresma o Navidad, reciben hasta 2 millones y medio de visitantes.

«La Nueva Viga es el resultado de décadas de trabajo colectivo y visión compartida. Su crecimiento y consolidación han sido posibles gracias a quienes, generación tras generación, han hecho de este mercado un punto de encuentro imprescindible entre el mar y la ciudad, un espacio que alimenta a México y proyecta su riqueza gastronómica al mundo», resaltó.

Olivia Salomón expuso que las políticas alimentarias y la producción nacional han sido temas centrales para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha fortalecido los programas para productores, mostrando su compromiso por la justicia social y la soberanía alimentaria. «Al dedicar este sorteo a la Nueva Viga, siéntanse orgullosos porque los honramos a ustedes, su papel en la economía, la cultura gastronómica y la identidad de nuestra nación».

Además, la directora de Lotería Nacional invitó a participar en el próximo Sorteo Especial “México con M de Migrante”, un homenaje a las y los hermanos mexicanos que están en Estados Unidos, que se realizará el 15 de septiembre y con un solo cachito de 200 pesos es posible ganar hasta 25.5 millones de pesos.

En su turno, la administradora de la Nueva Viga, Abigail Guzmán Hernández resaltó que la Nueva Viga está conformada por una comunidad que con trabajo incansable abre sus puertas desde hace 32 años, donde se han tejido historias y sueños de generaciones, convirtiendo a esta central pesquera en orgullo de Iztapalapa y la Ciudad de México.

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, afirmó que el billete conmemorativo hace patente el desarrollo económico de este Centro Distribuidor, un referente de comercialización de productos del mar para diversos países de América Latina.