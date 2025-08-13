Continúa obras de rehabilitación en Periférico Norte en Naucalpan y C. Izcalli

Plan de Rescate

Optimizan conectividad y seguridad de miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía

Toluca, Estado de México.– La Junta de Caminos del Estado de México continúa con el Plan de Rescate del Periférico Norte con obras en Naucalpan y Cuautitlán Izcalli para optimizar la conectividad y seguridad de miles de usuarias y usuarios que transitan diariamente por esta importante vía en la zona metropolitana.

En el municipio de Naucalpan, las labores se concentran en los carriles laterales a la altura de las colonias Echegaray y La Florida; mientras que, en Cuautitlán Izcalli, los trabajos se desarrollan en carriles centrales y laterales a la altura de la plaza comercial Perinorte, así como en los carriles laterales frente a la fábrica Dixon.

Para estas labores se cuenta con cuadrillas especializadas, maquinaria pesada, camiones de volteo y equipo de señalamiento preventivo, que permiten realizar bacheo profundo, renivelación y aplicación de mezcla asfáltica de forma eficiente y segura.

Autoriza Gobierno del Estado de México 40 concesiones de grúas y corralones

Por oytra parte, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez otorgó 40 nuevas concesiones a empresas legalmente constituidas para prestar el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos en la entidad.

Ricardo Reynoso Delgado, Subsecretario de Movilidad, afirmó que las compañías cumplieron con los requisitos técnicos y operativos establecidos en la Norma Técnica publicada el 3 de agosto de 2022, lo que, dijo, asegura seguridad jurídica para usuarios y concesionarios, además de tarifas justas autorizadas por la Secretaría de Movilidad (Semov).

Señaló que tras años de abandono y malas prácticas, este es un paso histórico para modernizar y transparentar el sector. Explicó que la entrega es resultado de mesas de trabajo iniciadas a finales de 2023 con representantes de las empresas, que acreditaron condiciones físicas y legales para operar.