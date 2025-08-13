Evalúan pobreza

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Uno de los objetivos centrales de Morena y sus gobiernos de la 4T ha sido y es el combate a la pobreza en el país; lejos de terminar con los pobres, sí se ha logrado abatir el índice de mexicanos en condición de pobreza.

En el primer informe sobre las condiciones en las que viven los mexicanos, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tras la desaparición del Coneval, se revela que 13.4 millones de personas dejaron la pobreza durante los últimos 6 años. En el 2018, último año de Enrique Peña Nieto, había 51.9 millones de pobres, lo que significó el 41.9 de la población. En 2024, la cifra se redujo a 38.4 millones de personas; esto es el 29.6 por ciento.

La pobreza extrema también reflejó mejoría al pasar de 8.7 millones en esa condición en 2018 a 6.9 millones en 2024, esto es, 1.8 millones de mexicanos menos en condición de pobreza extrema.

No obstante, estos buenos resultados en materia de combate a la pobreza, los mismos números reflejan la necesidad de mantener en todos sentidos el esfuerzo por mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los más vulnerables, que hoy día suman 45 millones de mexicanos que aún carecen de la satisfacción de sus necesidades básicas, al menos en algunas de ellas, que pueden ser comida, salud, educación u otra.

A la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya festinó los resultados de los estudios, le corresponde mantener la tendencia, lo que seguramente sucederá, pues se mantiene el incremento salarial por arriba de la inflación y se sostienen políticas públicas, como los programas sociales, para atender a quienes más carecen.

Ya veremos las próximas mediciones para evaluar resultados.

Susurros

En el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), que preside David Ortiz Mena, existe preocupación por las recientes determinaciones del gobierno de Donald Trump, que advierte a sus ciudadanos de no visitar México por los peligros de inseguridad derivados de la actividad de los cárteles del narcotráfico, a los que califica de terroristas.

El Departamento de Estado del vecino país advirtió a sus ciudadanos del riesgo de viajar a México, hasta en zonas de alto turismo como Quintana Roo.

Por ello, el CHCM aclaró que en la alerta de viaje para México por primera vez se incluyó el indicador “terrores (T)” junto con referencias a delincuencia organizada, pero este cambio “no constituye una advertencia de atentados específicos en el Caribe mexicano, sino que forma parte de una actualización general de criterios”.

Se subraya que Quintana Roo se mantiene en una categoría de precaución moderada que comparte con destinos internacionales de alto perfil turístico como el Reino Unido, España, Francia o Alemania.

Ortiz Mena destaca que el Caribe mexicano sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados y reconocidos del mundo, respaldado por protocolos de seguridad reforzados y desarrollados en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, además de infraestructura y servicios turísticos de clase mundial. Compromiso permanente de la industria hotelera con la seguridad y la experiencia del visitante.

