Avanzan acciones en beneficio de la comunidad universitaria en la UAEMéx

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado informó del seguimiento dado a las solicitudes de las y los estudiantes

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado; la Secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja; la Consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez y María Fernanda Valdés Figueroa, titular de Comunicación Social Universitaria sostuvieron el martes un encuentro con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño para informar de los avances en la atención a las solicitudes emanadas del movimiento estudiantil.

En el encuentro la rectora hizo entrega de documentos que garantizan las no represalias, así como una carta de reconocimiento de las asambleas estudiantiles.

A través del diálogo, fue posible revisar y plantear de manera conjunta esquemas de atención para las necesidades específicas de dicho espacio en materia de infraestructura, atención jurídica, difusión y desarrollo académico y profesional, así como las expuestas en torno a la necesidad de contar con personal y equipo necesario para la atención en caso de emergencias, dada la naturaleza de las disciplinas que ahí se imparten.

Asimismo, se entregó una carta de reconocimiento a la asamblea estudiantil “Cocolitos FAD” como muestra del trabajo conjunto y el avance en la atención de los puntos del pliego petitorio. Entre las acciones reportadas, destacan la revisión estructural del edificio, el seguimiento de los espacios designados para kínder 2 y la próxima instalación del kínder 3 en el edificio bunker, destinados como salas de trabajo académico.

En el ámbito de infraestructura y equipamiento, la asamblea solicitó la actualización de equipos de cómputo; en respuesta, la rectora informó que se dará mantenimiento preventivo y, conforme a la disponibilidad, se reemplazarán los equipos. También se dio seguimiento al mantenimiento de laboratorios, incluyendo la reparación de maquinaria como la prensa hidráulica.

En cuanto a las necesidades de audio y proyección, se anunció que este miércoles se llevará a cabo el levantamiento técnico para la instalación de bocinas y se evaluará la adquisición de pantallas para su implementación en espacios académicos.

La rectora se comprometió a dar difusión a los procesos de protección de proyectos de autoría de las y los estudiantes, con el fin de salvaguardar su propiedad intelectual. Por su parte, la asamblea acordó realizar un listado de accesorios y herramientas para identificar cuáles deben reemplazarse y optimizar el procedimiento de préstamo.

En materia de identidad y participación, se propuso que el renombramiento del auditorio se realice mediante una consulta abierta a toda la comunidad de la facultad.

En temas de salud, se solicitó contar con personal capacitado y con horario ampliado, así como implementar campañas de vacunación específicas para quienes trabajan con materiales que requieren cuidados especiales.

Finalmente, se acordó la colocación de placas informativas y la difusión de infografías en los distintos canales de comunicación, con protocolos claros de atención a la comunidad.

Con estos avances, se reafirma que las acciones emprendidas responden a las solicitudes planteadas por la comunidad universitaria, y se ejecutan de manera progresiva y verificable, garantizando que cada compromiso asumido se traduzca en resultados tangibles. Estos acuerdos representan un paso más hacia el fortalecimiento de la vida académica, el bienestar estudiantil y la construcción de espacios de diálogo, donde el respeto, la transparencia y la corresponsabilidad son la base para continuar la transformación universitaria.

La rectora y las integrantes del gabinete, tres de ellas egresadas de la FAD, destacaron el impacto que las disciplinas impartidas en ésta, tienen en la sociedad al resolver necesidades fundamentales para la vida de las personas.

En este ejercicio de apertura y calidez también se hizo un reconocimiento a la voluntad que la comunidad estudiantil manifestó este día en las facultades de Economía y Ciencias Políticas, donde estudiantes que se expresan a favor del regreso a clases y asambleístas entablaron diálogo armonioso.

Compromiso y acción en la Facultad de Geografía

En seguimiento a la mesa de diálogo instalada con la asamblea estudiantil de la Facultad de Geografía, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, se reunió con la comunidad para atender de manera directa y prioritaria sus demandas.

Entre los puntos principales del pliego petitorio, la asamblea exige la destitución de personal docente que ha generado inconformidad. La rectora, subrayó que cualquier medida debe ajustarse a los procesos jurídicos correspondientes, por lo que se revisará e iniciará formalmente el procedimiento. En este sentido, la Consejera Jurídica confirmó que se podrán formalizar los trámites y se adoptarán las medidas necesarias conforme a derecho.

Como parte del compromiso para evitar cualquier tipo de represalia, la rectora propuso la firma de un acuerdo de mutuo respeto que garantice un ambiente seguro para la comunidad universitaria. La asamblea, por su parte, entregó un documento de no represalias que complementa esta iniciativa.

Para dar seguimiento puntual a los procesos legales, se instalará una mesa de asesoría jurídica el próximo viernes 15 de agosto, con el objetivo de brindar atención especializada a la comunidad y resolver temas relacionados con la destitución solicitada.

Respecto a las condiciones físicas y equipamiento de la Facultad, la asamblea planteó demandas concretas: instalación de rampas para personas con discapacidad, mejoras en infraestructura, ampliación del laboratorio de Geología y adquisición urgente de un plotter para uso académico. Estas necesidades serán atendidas con el compromiso de realizar las gestiones pertinentes.

En materia de apoyo a estudiantes se evaluará la propuesta de ampliar los servicios de salud y apoyo psicológico. Mariana Ortiz Reynoso, informó que se coordinará una visita con la Dirección de Salud para valorar la contratación de profesionales con cédula que puedan brindar atención especializada en consultorios universitarios.

Asimismo, se abordó la solicitud de un fondo presupuestario para viáticos en prácticas de campo. La rectora, puntualizó que se analizará el presupuesto actual para plantear propuestas viables, incluyendo la posibilidad de alianzas con otras instituciones y la creación de becas específicas para fortalecer la formación práctica de los estudiantes.

Se propuso establecer una coordinación de atención a las demandas del estudiantado, con el objetivo de garantizar un canal efectivo de comunicación y seguimiento entre la comunidad estudiantil y las instancias universitarias. Esta coordinación tendrá la función de centralizar las solicitudes, facilitar la gestión ágil de las respuestas y promover el ejercicio continuo de mejora en la infraestructura, servicios y condiciones académicas. De esta manera, se busca atender las demandas puntuales y generar un proceso participativo y transparente que fortalezca el compromiso institucional con la calidad educativa y el bienestar estudiantil.

La rectora, Martha Patricia Zarza Delgado y el gabinete universitario reiteran su compromiso con la transformación universitaria y la construcción de un ambiente académico seguro, inclusivo y de calidad. Se continuará trabajando de manera conjunta con la comunidad de la Facultad de Geografía para cumplir con los acuerdos establecidos.