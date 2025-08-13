Enviaron a EU puro “cascajo” para evitar entregar a políticos y funcionarios narcos

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En Palacio están apanicados. El entorno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no sabe qué ofrecerle a Donald Trump para desviar la intervención militar directa que ya viene.

Es en ese ánimo, el del terror, en que ahora envían a 26 viejos narcos como ofrenda a Washington, donde ya tienen diseñados y definidos los primeros golpes ordenados por Donald Trump para iniciar su combate definitivo a los cárteles y sus vinculaciones de poder en México.

Lo que quieren allá es, sí a grandes capos como Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, pero además tienen en su mira a las cúpulas del gobierno y su gabinete, como el general Salvador Cienfuegos, y a gobernadores, líderes políticos, legisladores y alcaldes vinculados a los cárteles. Igual, a banqueros y empresarios.

Cierto, no rechazan a El Cuini o a La Tuta y al yerno de El Mayo y a Abigael González Valencia, Juan Carlos Félix Gastélum, Pablo Edwin Huerta Nuño, Kevin Gil Acosta, Leobardo García Corrales y Luis Castro Valenzuela.

No rechazan a ninguno que les ayude a irse contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los Zetas o el Cártel de Sinaloa.

Los entregados ahora llegan a cárceles de EU bajo el mismo esquema que los entregados en febrero anterior.

La embajada estadounidense en México ha destacado que este nuevo traslado de criminales “representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum”.

“Estamos profundamente agradecidos con la presidenta Sheinbaum y su Administración por demostrar determinación frente al crimen organizado”, reconoció el embajador Ronald Johnson.

“Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, agregó.

Lo cierto es que el regalo de los 26 no va a detener a Trump. Él viene por más, mucho más. Y si no se lo dan, lo arrebatará con sus militares o con otros agentes, pero vendrá por ellos.

Al tiempo.

Duro Moreira, en su juicio contra la 4T

La mañanera de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de fiesta porque se daba a conocer que Inegi -hoy bajo su control- informaba que la pobreza había bajado de 36.3% en 2022 a 29.6% en 2024.

Caliente por esos y otros datos económicos, el ex gobernador coahuilense, hoy coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, pidió intervenir en la sesión ordinaria semanal de la Comisión Permanente para cuestionar ese supuesto avance.

Aprovechó que los senadores, que coordina Adán Augusto López, y los diputados, que comanda Ricardo Monreal, buscaban la aprobación del nombramiento de María del Carmen Bonilla Rodríguez, como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público para refutar lo festejado por la presidenta Sheinbaum en su mañanera.

“No vamos a avalar el nombramiento de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria… aclaro, tiene un buen currículum, que es egresada, por ejemplo, de la Universidad Anáhuac, y que tiene experiencia… sin embargo no estamos de acuerdo, para nada, con la política económica del régimen.

“¿Por qué?, porque hay un endeudamiento excesivo, hay que recordar que, desde Iturbide hasta Peña Nieto, este país se endeudó en 10.5 billones de pesos, y para el final del año van a llegar a 19 billones de pesos, y que luego nos sale con que hay países que deben más.

“Pues sí, pero uno de los problemas no es deber, sino es no tener con qué pagar, que es lo que les pasa a ustedes. No estamos de acuerdo con el Plan México, porque no tiene bases reales…

“Tampoco estamos de acuerdo con el rescate de Pemex, porque es irreal, y es irreal porque ustedes matan la confianza de los inversionistas… la disminución del déficit, la proyectaron sobre los aspectos más sensibles de la economía y de las finanzas, la salud y la educación.

“No le retiraron dinero ni a las acciones ni a las obras faraónicas que heredaron del pasado gobierno de López Obrador, porque el Tren Maya va vacío, va bastante vacío. No estamos de acuerdo con la política económica, porque nos preocupa mucho que el régimen ponga en riesgo la viabilidad de los programas sociales.

“Programas sociales que están en la Constitución, porque el PRI los votó, programas sociales que salen del ingreso del país… porque lo que ustedes cantan como un éxito tiene un pequeño problema. Todo depende de las transferencias económicas… si se cae el presupuesto y no hay transferencias económicas, vamos a tener un grave problema

“En Chiapas, donde están los más pobres, donde están los indígenas, la carencia en 2018 de salud era del 17.6 por ciento, hoy es del 63 por ciento.

“¿A quién se le ocurre cantar que bajó la pobreza si a los más pobres no les dan salud?, seis de cada diez mexicanos pagan su salud…

“Qué buena manera tan neoliberal de dejar sin salud a la gente. En el 2018, la carencia de salud era del 14 por ciento, hoy es del 43 por ciento.

“¿Y qué le puedo decir de Puebla? En el 2018, la carencia de salud era del 20 por ciento, hoy es del 47 por ciento. Están ustedes matando a la gente, eso es lo que están haciendo. En la encuesta que ustedes presumen, están esos resultados”, subrayó.

Nada, pues, de que felicitarse dijo Moreira.

